ChatGPT a 1 an : comment OpenAI a fait entrer la planète entière dans la course à l'IA

Le 30 novembre 2022, OpenAI rendait publique la première version de ChatGPT. En 12 mois, l'écosystème de l'IA générative a littéralement explosé. Retour sur une année de tous les superlatifs.

C'était il y a déjà un an. Le 30 novembre 2022, OpenAI modeste laboratoire d'intelligence artificielle, jadis à but non lucratif, dévoilait ChatGPT, son premier modèle entraîné pour l'interaction naturelle avec le langage. Basé sur GPT-3 le modèle avait pour ambition de démocratiser les LLM de la firme et d'obtenir des premiers retours utilisateur afin de perfectionner le système. "Nous avons formé un modèle appelé ChatGPT qui interagit de manière conversationnelle. Le format de dialogue permet à ChatGPT de répondre aux questions de suivi, d'admettre ses erreurs, de contester des prémisses incorrectes et de rejeter les demandes inappropriées. Nous espérons qu'en fournissant une interface accessible à ChatGPT, nous obtiendrons de précieux commentaires des utilisateurs sur des problèmes dont nous ne sommes pas encore conscients", écrivait alors l'entreprise.

100 millions d'utilisateurs en deux mois

N'importe quel utilisateur du monde entier pouvait alors utiliser la puissance d'un LLM depuis une interface graphique épurée. Le monde de l'IA générative venait de s'ouvrir aux néophytes. L'engouement était tel qu'en seulement cinq jours, ChatGPT a dépassé la barre du million d'utilisateurs. En comparaison, Instagram a pris 2,5 mois pour atteindre le même nombre d'utilisateurs, Spotify 5 mois, Dropbox 7, Facebook 10 et Twitter 2 ans. Deux mois après ChatGPT passait un nouveau cap : les 100 millions d'utilisateurs. En parallèle, l'intérêt suscité par l'événement s'est également manifesté dans l'intention de recherche Google. Depuis 12 mois, et selon Google Trends, les recherches pour le terme "ChatGPT" ont bondi en nombre 2022 et n'ont cessé de croître depuis.

ChatGPT, meilleur lancement du monde. © CB Insights

En parallèle, et afin de supporter les coûts immenses demandés pour l'entraînement de ses modèles d'IA, OpenAI a pu compter sur le soutien sans faille de Microsoft. Après avoir investi environ 3 milliards de dollars de 2019 à 2022, Microsoft a conclu un accord avec OpenAI à 10 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Les équipes d'OpenAI ont également pu bénéficier pendant plusieurs années de crédits Azure pour utiliser l'infrastructure cloud du géant de Redmond. En contrepartie Microsoft s'est assuré l'exclusivité commerciale d'intégration et de distribution des produits et services développés par le laboratoire. C'est ainsi que début janvier Microsoft, a annoncé la disponibilité générale d'Azure OpenAI Service. Une offre pour les clients de Microsoft reprenant les principaux modèles d'OpenAI avec une infrastructure construite pour la mise en production.

L'IA générative explose

Le secteur économique s'est aussitôt accaparé la tendance. L'intérêt des entreprises pour l'IA générative a littéralement explosé et est même devenu une mode. Conséquence : la mention du terme "IA générative" dans les présentations des résultats d'entreprises. Alors qu'il était proche de zéro en 2021, l'expression a été mentionnée 446 fois au premier trimestre 2023, 1 546 fois au deuxième et enfin 2081 fois au troisième trimestre, selon des chiffres de CB Insights.

L'IA générative, une preoccupation majeure pour les entreprises. © CB Insights

Une tendance qui s'est confirmée dans les levées de fonds du secteur. Selon les dernières données de 2023, les financements en capitaux propres dans le secteur ont atteint des sommets vertigineux avec 17,4 milliards de dollars récoltés, dépassant de loin les 3,2 milliards de dollars de l'année précédente. Cette année record a également vu la conclusion de 170 transactions, confirmant la dynamique soutenue du marché. Par rapport à 2019, où le secteur avait attiré 1,7 milliard de dollars à travers 64 accords, la croissance est stupéfiante. Les capitaux semblent porter une confiance croissante dans l'IA générative. Toutefois, le marché reste jeune : malgré l'afflux massif de capitaux, 71% des entreprises de ce secteur sont encore à un stade précoce, 39% n'ayant pas dépassé la phase de financement d'amorçage ou de seed.

Les investissements dans l'IA se multiplient. © CB Insights

L'IA générative, portée par les Gafam ?

Microsoft, Amazon, Meta, Google… La course à l'IA générative déclenchée par le succès de ChatGPT semble avant tout portée par les mastodontes du web. Tout en développant leurs propres modèles avec leurs équipes de recherche en interne, les poids lourds d'internet ont commencé à acheter des parts dans plusieurs laboratoires d'IA prometteurs. Microsoft a investi massivement dans OpenAI, tandis qu'Amazon a choisi de soutenir des sociétés telles que Hugging Face et Adept. De son côté, Google a opté pour des investissements dans des entreprises comme Anthropic et AI21 Labs. NVIDIA s'est également montré actif, en finançant des entreprises telles qu'Inworld AI. Meta, pour sa part, a dispersé ses investissements auprès de plusieurs acteurs clés, notamment Anthropic et AI21 Labs. Les engagements financiers, chiffrés en milliards, se dispersent ainsi à travers tout un éventail de start-up prometteuses.

Les Gafam au cœur de la Gen AI. © CB Insights

Malgré tout, l'écosystème open source semble connaître une percée historique, notamment sur la plateforme Hugging Face. Depuis le succès de Llama, la communauté s'est étoffée et de nombreux modèles fine-tunés ont vu le jour. À l'heure actuelle, chaque fonctionnalité disponible sur des systèmes propriétaires (GPT-4 Vision, Dall-E, MidJourney...) trouve son équivalent en open source. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024. L'open source a clairement une carte à jouer face aux mastodontes propriétaires. Les avantages sont nombreux : transparence, auditabilité, coûts réduits, et capacité d'innovation accélérée grâce à une large communauté de contributeurs.

Les projets open source les plus populaires sur Hugging Face. © Capture d'écran

Avec l'expérience accumulée par les communautés du logiciel libre, il faut s'attendre à ce que l'open source acquiert une place significative dans l'écosystème de l'IA générative en 2024, apportant une saine émulation aux solutions propriétaires.