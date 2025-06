Cette plage du sud est la plus dangereuse de France, elle est massivement polluée

Une carte met en lumière les plages les plus polluées de France.

Eaux usées, déchets agricoles, déjections animales, gaz toxiques, bactéries… Environ une plage française sur cinq est régulièrement polluée, d'après l'association Eau et Rivières de Bretagne (ERB).

L'association a créé "La Belle Plage", une carte de la qualité des eaux de baignade des plages. Cette carte interactive classe les 1854 plages de France métropolitaine selon quatre catégories : "Recommandé", "Peu risqué", "Déconseillé" et "À éviter". En regardant attentivement cette carte, on découvre que la plage la plus polluée de France se situe dans les Alpes-Maritimes.

La plage des Flots Bleus à Saint-Laurent-du-Var détient le triste record de la pire qualité sanitaire de France, avec une note de seulement 40,54%, ce qui veut dire que seuls 40,54% des prélèvements sur place réalisés étaient bons. Une plage est "à éviter" lorsque moins de 70% des prélèvements sont bons.

Les pollutions de plages surviennent généralement par plusieurs biais. Les rejets directs de stations d'épuration défaillantes constituent la cause principale, surtout dans les zones urbanisées comme à Saint-Laurent-du-Var. Les épisodes pluvieux intensifient ces pollutions en provoquant des débordements des systèmes d'assainissement et en lessivant les bassins versants agricoles, notamment dans les zones d'élevage intensif. Les eaux de ruissellement charrient alors des quantités importantes de bactéries, notamment fécales, vers les zones de baignade.

Parmi les autres plages les plus polluées figurent Boulogne Centre Plage dans le Pas-de-Calais et La Brèche en Normandie, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places du classement des eaux les plus contaminées. De manière générale, l'ouest de la France concentre la plupart des plages polluées, surtout le littoral allant de Brest à Dunkerque. Dans le Sud, c'est particulièrement la Côte d'Azur qui est touchée. La carte détaillée de la qualité des eaux de baignade est accessible gratuitement sur le site labelleplage.fr.

Comment est réalisé ce classement ? L'association se base sur les relevés des agences régionales de santé (ARS), mais c'est la présentation des données qui diffère. L'association calcule le pourcentage de prélèvements classés "bons" selon les critères sanitaires. Cette approche s'éloigne du classement des ARS en se concentrant sur la fréquence des pollutions plutôt que sur leur intensité maximale.

Lorsqu'une plage devient trop dangereuse pour la population, elle est fermée au public. Ce fut le cas à Saint-Laurent-du-Var en mai 2025, avant de rouvrir.