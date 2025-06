500 000 euros par an : c'est de loin le fonctionnaire le mieux payé de France, mais personne ne le connaît

Il occupe un poste stratégique en France.

Une rémunération annuelle brute de 310 678 euros, une indemnité de logement de 6 399 euros par mois, des indemnités internationales à 115 836 francs suisses. L'administration a rappelé les indemnités perçues par le fonctionnaire le mieux payé de France. Au total, un joli pactole de 508 678 euros (imposables) par an, l'équivalent de 280 Smic, 90 000 Big Mac ou 1017 Nintendo Switch 2 dernier cri.

C'est que ce haut fonctionnaire occupe un poste clé en France. Sa nomination relève directement du Président de la République, et c'est François Hollande qui, en septembre 2015, a proposé sa candidature. Cette désignation s'inscrivait dans le renouvellement d'un mandat stratégique pour piloter l'une des institutions financières les plus importantes du pays.

Il s'agit de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Ancien élève de l'ENA et inspecteur des finances, il a également été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn à Bercy et directeur général délégué de BNP Paribas. Aujourd'hui en tant que gouverneur, il est chargé de mettre en œuvre sur le territoire français la politique monétaire décidée par la Banque centrale européenne (BCE). Il siège au conseil des gouverneurs de cette dernière, participant ainsi aux décisions qui orientent la politique monétaire de la zone euro.

Le gouverneur de la Banque de France exerce également un ensemble de responsabilités institutionnelles. Il assure notamment la présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de la supervision des établissements bancaires et d'assurance. Il préside également le Conseil général de la Banque de France, ainsi que deux instances à vocation opérationnelle : l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Le gouverneur peut également représenter la France dans des instances internationales telles que la Banque des Règlements Internationaux, en fonction des mandats confiés par ses pairs au sein des banques centrales.

Malgré ce niveau de rémunération élevé, le gouverneur de la Banque de France reste moins bien payé que d'autres homologues européens. Selon les documents officiels, le président de la Bundesbank allemande touche 517 847 euros et le gouverneur de la Banque d'Angleterre 687 905 euros.

La nomination du gouverneur suit un processus spécifique. Proposé par le Président de la République, le candidat doit être approuvé par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un vote négatif des trois cinquièmes des parlementaires obligerait l'exécutif à revoir sa copie. Une fois validée, la nomination se fait par décret en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans, renouvelable une fois.

En 2015, la nomination de François Villeroy de Galhau avait suscité une vive controverse. Des économistes dénonçaient le risque de conflit d'intérêts dû au passé de François Villeroy de Galhau dans le monde des banques. Pour apaiser ces inquiétudes, le gouverneur avait pris plusieurs engagements en acceptant par exemple de publier chaque année sa rémunération dans le rapport d'activité de l'institution, une mesure inédite.