ChatGPT : 10 assistants GPTs à tester absolument

Le store de ChatGPT regorge d'assistants utiles et productifs. Voici une sélection de 10 GPTs à essayer.

Vidéos, sons, images... Les GPTs d'OpenAI introduits en fin d'année 2023 rendent l'utilisation de ChatGPT encore plus productive. Poussée par le support des APIs externes et des fichiers de connaissance (knowledge), la popularité des assistants GPTs n'a cessé de croitre ces derniers mois. Début janvier, OpenAI annonçait avoir enregistré plus de 3 millions d'assistants différents. OpenAI a lancé le 10 janvier son store qui regroupe tous ses GPTs, pour les référencer de manière efficace. Afin d'y voir encore un plus clair, nous vous proposons aujourd'hui une sélection de 10 assistants utiles au quotidien.

Canva : l'édition d'image simplifiée

La célèbre suite d'édition d'images en ligne Canva propose un assistant simple à utiliser. L'outil existait déjà sous forme de plugin ChatGPT, mais le GPT propose une compréhension plus fine des attentes de l'utilisateur. Canva sur ChatGPT s'avère très utile pour créer, modifier rapidement des présentations graphiques, logos et autres images à destination des réseaux sociaux.

Creative Writing Coach : un avis constructif sur vos écrits

Développé par la team OpenAI, Creative Writing Coach , offre un retour rapide et objectif sur vos productions écrites. L'assistant ne se contente pas de donner son avis mais formule également des conseils pour améliorer significativement votre texte.

Logo Creator : pour créer rapidement le visuel adapté à votre produis

Logo Creator permet de créer un logo personnalisé pour des projets en tout genre (applications, entreprises, événements...). Après une première description succincte, l'assistant interroge l'utilisateur sur ses préférences pour obtenir un résultat personnalisé à souhait. Le GPT utilisant directement le modèle Dall-E 3, les productions sont utilisables commercialement.

Diagrams: Show Me : pour tout comprendre en une image

Développé par Helpful Dev, une suite d'outils IA pour les développeurs, Diagrams: Show Me permet de générer des diagrammes explicatifs. L'assistant se révèle très utile pour expliquer rapidement un concept complexe. Les diagrammes sont générés directement depuis les serveurs de Helpful Dev : attention à ne pas envoyer des données trop confidentielles.

AI Voice Generator : la lecture vocale simple et rapide

Créé et maintenu par Music Radio Creative, AI Voice Generator permet de faire du text-to-speech très simplement. L'assistant utilise les modèles d'IA d'OpenAI pour convertir un texte en lecture vocale. Plusieurs voix sont configurables depuis le GPT.

Resume : un retour objectif sur votre CV

Développé par Jobright (un outil spécialisé dans la recherche d'emploi par IA), Resume permet d'obtenir un feedback constructif sur son curriculum vitæ. L'outil segmente son analyse et propose des conseils personnalisés section par section pour maximiser ses chances d'être recruté.

Video GPT : la création vidéo simplifiée

Sur le même principe que Canva, Video GPT permet de créer rapidement des productions vidéo courtes et impactantes destinées aux réseaux sociaux. L'outil est assez poussé et permet d'accomplir une variété de tâches directement depuis ChatGPT. Des avatars vidéo peuvent notamment être configurés très simplement. Pour télécharger ou éditer la vidéo finale, il est nécessaire de se rendre directement sur le site de Veed.io, le développeur du GPT.

SEO : un feedback SEO personnalisé et rapide

Très simple d'utilisation, SEO permet d'analyser rapidement une URL pour obtenir des conseils personnalisés. L'assistant fournis des conseils basiques pour ranker sur un mot clé défini, fort utiles pour les novices du SEO. Le GPT S'avère rapidement limité et ne remplace pas une suite dédiée (Rank Math, Yoast...).

DesignerGPT : créer et héberger un site web en quelques secondes

DesignerGPT offre la possibilité de développer un site très rapidement. Avec quelques instructions claires, l'assistant génère le code HTML (fichier CSS déjà pré-inclus) du site et l'héberge (temporairement) sur un environnement Replit pour la prévisualisation. Un assistant utile pour créer rapidement une page événementielle ou un site vitrine simple.

API Docs : la documentation d'OpenAI, tout simplement