OpenAI prépare l'arrivée d'une équipe à Paris

La start-up de San Francisco recrute des collaborateurs sur le sol français pour la vente, le support et le marketing.

Ça s'agite du côté d'OpenAI en France. La société à l'origine de ChatGPT et de GPT-4o s'apprêterait, selon les informations du JDN, à étendre ses activités en France, dans le secteur de Paris. Plusieurs sources nous ont confirmé l'arrivée prochaine d'une équipe de la start-up américaine sur le sol français. Par ailleurs, depuis quelques jours les indices ne trompent pas. En mai, les activités de la pépite de la Valley se sont accélérées dans l'Hexagone. A commencer par le recrutement le 6 mai dernier de Julie Lavet, ancienne directrice des affaires gouvernementales d'Apple pour la France et le Benelux. Chez OpenAI, Julie Lavet aura la charge de représenter OpenAI auprès des Etats membres de l'Union européenne.

Et OpenAI recherche activement depuis quelques jours un directeur de compte chargé de la commercialisation de ChatGPT Entreprise. Une offre d'emploi partagée sur le site d'OpenAI évoque un poste au sein d'une "équipe Go To Market (GTM)." Le collaborateur sera "chargé d'aider les clients à apprendre à utiliser et à déployer" les produits de l'entreprise. "L'équipe est composée de professionnels des ventes, des solutions, du soutien, du marketing et des partenariats qui travaillent ensemble pour créer des solutions précieuses qui aideront à amener l'IA à autant d'utilisateurs que possible", explique encore l'offre. Un poste basé au sein de la capitale.

© Capture d'écran / JDN

En parallèle, OpenAI prévoit, en marge de VivaTech, d'organiser un meet up avec plusieurs hauts responsables d'OpenAI. L'événement s'adresse aux dirigeants et aux développeurs en responsabilité.

© Capture d'écran / JDN

Olivier Godement, responsable des produits et de l'API, et Romain Huet, responsable de l'expérience développeur au sein d'OpenAI sont notamment attendus. L'occasion pour l'éditeur de GPT-4 de grappiller de nouvelles parts sur le marché français de l'IA générative. Ce rendez-vous sera-t-il, notamment, l'occasion d'annoncer l'ouverture de nouveaux bureaux en France, alors que le gouvernement devrait annoncer de nouveaux investissements des grands noms de la tech en France ? Rien ne le prédit encore. Sollicité, OpenAI n'a pas encore répondu à nos demandes.