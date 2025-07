Tous les médecins augmentent leurs tarifs : des consultations à 75 euros

Dans quelques semaines le prix des consultations chez n'importe quel médecin va augmenter, notamment chez les spécialistes.

Le coût de la santé continue de grimper en France. Depuis le le 1er juillet 2025, une nouvelle augmentation du prix des consultations médicales est entrée en vigueur. Cette hausse s'ajoute à celle déjà appliquée, depuis décembre 2024, chez tous les médecins généralistes. Sauf que cette fois, ce sont les médecins spécialisés comme les gynécologues, les psychiatres ou les gériatres qui relèvent leurs tarifs. Enfants, adultes, personnes âgées... Personne n'échappe à cette évolution des prix.

Pour rappel, le 22 décembre dernier, le coût de la consultation chez un médecin généraliste augmentait. La facture du rendez-vous chez un praticien conventionné secteur 1 (sans dépassement d'honoraires) est ainsi passée de 26,50 à 30 euros, soit une hausse de 3,50 euros. Cette revalorisation a également concerné plusieurs spécialistes, notamment les pédiatres. Les consultations pédiatriques ont été réévaluées selon l'âge des patients : 39 euros pour les enfants de 0 à 2 ans, 35 euros pour ceux de 2 à 6 ans et 31,50 euros pour les plus de 6 ans. Enfin, les consultations obligatoires en pédiatrie, essentielles au suivi de l'enfant et prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale, ont vu leur tarif passer de 47,50 à 60 euros.

Or, depuis le 1er juillet, d'autres médecins spécialisés ont également augmenter leur prix. La consultation chez un gynécologue passe de 33,50 à 40 euros, tandis que les psychiatres et neurologues facturent désormais 57 euros au lieu de 51,70 euros précédemment. Les gériatres, spécialistes du suivi des personnes âgées, appliquent un tarif de 42 euros contre 31,50 euros auparavant. En pédopsychiatrie, les consultations connaissent une augmentation significative, passant de 54,70 à 75 euros pour les jeunes jusqu'à 25 ans, élargissant ainsi la tranche d'âge concernée qui s'arrêtait auparavant à 16 ans.

Ces hausses tarifaires impactent particulièrement les personnes âgées de plus de 64 ans, population qui consulte le plus fréquemment les professionnels de santé. Selon les données de l'Insee, cette catégorie de patients effectue entre 4 et 12 visites par an chez le médecin, principalement chez des spécialistes.

Néanmoins, les patients ne doivent pas tout payer de leur poche. La Sécurité sociale prend en charge 70% du coût de la consultation, tandis que les mutuelles peuvent couvrir les 30% restants. Cependant, une participation forfaitaire de 2 euros, non remboursable, reste systématiquement à la charge du patient à chaque consultation.

Cependant, il existe bien une dépense de santé que les patients vont payer de pleins pots : l'augmentation du prix des mutuelles de santé en 2025. Ces dernières avaient vu leur tarif bondir de 8,1% en moyenne en 2024. Cette année, les détenteurs d'une mutuelle de santé devront payer encore 6% de plus. Afin de régler leur cotisation à la mutuelle, les ménages français déboursent désormais 102 euros en moyenne tous les mois. Cette hausse tarifaire impacte la quasi-totalité de la population du pays puisque 96% des Français possèdent une couverture complémentaire.