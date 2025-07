Avec la canicule, les bactéries se développent dans les frigos : voici comment l'éviter

Plusieurs gestes permettent d'éviter que votre réfrigérateur ne devienne un véritable piège à bactéries durant la canicule.

Quand la température grimpe, les aliments s'abîment plus vite, deviennent propices au développement des micro-organismes et peuvent entraîner des intoxications parfois sévères. Il est donc nécessaire d'adopter de bons gestes pour protéger votre santé.

Le premier réflexe doit être la vigilance dès l'achat des aliments. En période de fortes chaleurs, il faut acheter les viandes, poissons et produits frais en dernier. Aussi, ceux-ci doivent être transportés dans un sac isotherme et installés rapidement dans le réfrigérateur.

Sollicité par la chaleur ambiante, le réfrigérateur doit être en parfait état de marche. Pour le refroidir, il faut éviter de le placer contre un mur ou près du four et d'ouvrir trop souvent sa porte. Aussi, sa température ne doit pas dépasser 4°C dans la zone la plus froide. Toutes ces mesures simples permettent de limiter le développement de bactéries comme la listeria ou la salmonelle, responsables de troubles intestinaux parfois graves.

Une fois à la maison, l'organisation du frigo devient essentielle. Les viandes et poissons crus doivent être placés tout en bas, là où il fait le plus froid. Les plats maison et les restes doivent être protégés dans des boîtes hermétiques, et consommés dans les trois jours maximum. Les produits laitiers, eux, doivent rester dans la partie intermédiaire du réfrigérateur. Aussi, il faut éviter de sortir le beurre, les yaourts ou les fromages pour éviter qu'ils ne tournent.

Les légumes verts – épinards, salades, herbes fraîches – supportent bien le froid et gagnent à être conservés dans le bac à légumes, enroulés dans un linge humide ou enfermés dans l'essoreuse pour éviter la déshydratation. Certaines variétés, comme le basilic, préfèrent l'obscurité et la température ambiante. Quant aux fruits, tous n'apprécient pas le réfrigérateur : tomates, bananes, avocats et pêches, par exemple, se conservent mieux à l'abri de la lumière, dans une pièce fraîche, mais pas trop froide. De leur côté, les pommes et les prunes aiment l'obscurité. Si une pièce fraîche n'est pas disponible, le bac à légumes reste la meilleure option.

Mais le point clé, souvent sous-estimé, c'est que la canicule accélère le vieillissement des aliments, même au frigo. Il est donc conseillé d'acheter en petites quantités et plus souvent, plutôt que de stocker. Un fruit cueilli à maturité se conserve moins longtemps, mais il reste plus savoureux. Enfin, la propreté du réfrigérateur doit être irréprochable : un nettoyage régulier, des joints étanches et la chasse au givre sont essentiels pour garantir une température stable et une hygiène sans faille.