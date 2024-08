Comment Peugeot a intégré ChatGPT dans ses véhicules

La marque au lion a implémenté l'IA d'OpenAI dans les derniers véhicules de sa gamme. Une amélioration du système i-Cockpit qui ouvre la voie à de nouveaux cas d'usage au volant.

Après son succès sur le web, ChatGPT intègre l'automobile. Lancé en beta test avec 10 000 utilisateurs, l'intégration de ChatGPT à i-Cockpit, le système embarqué de Peugeot, est en phase d'industrialisation depuis juillet. L'objectif était d'enrichir l'interaction avec l'assistant vocal en la rendant plus intuitive et performante. Les conducteurs disposent maintenant, sous couvert d'un abonnement et d'un véhicule compatible, d'une intégration native de ChatGPT dans leur véhicule.

L'utilisation de ChatGPT est simple et intuitive, affirme Peugeot. Le conducteur active la reconnaissance vocale en disant "OK Peugeot" et exprime sa demande. Le système i-Cockpit analyse ensuite la requête pour déterminer si elle relève des commandes de base du véhicule (climatisation, navigation, radio, etc.) ou si elle nécessite l'intervention de ChatGPT. Une fois ChatGPT saisi de la requête, il génère une réponse qui se veut pertinente et contextuelle en fonction de la requête et du contexte de la conversation. La réponse est ensuite communiquée au conducteur via la synthèse vocale intégrée de l'i-Cockpit.

"Nous offrons désormais un véritable dialogue interactif. Parmi les cas d'usage, on trouve des fonctionnalités de navigation. Par exemple, vous pouvez demander des informations sur Paris, ses quartiers ou ses attractions. Vous pouvez ensuite demander à être guidé vers un restaurant ou un musée spécifique. Il y a également des fonctionnalités plus ludiques. ChatGPT peut aussi proposer des quiz ou des histoires, par exemple. J'ai personnellement expérimenté une fonction où l'on peut donner quelques mots-clés comme 'mouton', 'nuages', 'lune', et demander à l'assistant de créer une histoire pour enfant à partir de ces éléments", détaille Jérôme Micheron, directeur produit de Peugeot.

L'IA est capable de suivre une conversation cohérente sur toute la durée du roulage. "Par exemple, si vous demandez quel est le tableau le plus célèbre de Picasso, le système vous répondra 'Guernica'. L'avantage majeur réside dans le fait que vous n'avez pas besoin de reformuler vos questions à chaque fois. Le système garde en mémoire le contexte de la conversation. Ainsi, vous pouvez enchaîner avec une question simple comme 'Où puis-je voir ce tableau ?', sans avoir à préciser de quel tableau il s'agit", explique encore le spécialiste.

Depuis juillet, le dispositif est disponible pour tous les conducteurs disposant d'un véhicule connecté récent. A savoir les derniers Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot 308, Peugeot 308 SW, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 408, Peugeot 508, Peugeot 508 SW, Peugeot Rifter, Peugeot Traveller, Peugeot Partner et Peugeot Expert. Pour bénéficier de l'IA d'OpenAI il est en revanche indispensable de disposer d'un abonnement actif au pack Connect Plus (15 euros par an).

GPT-3.5 à la manœuvre

Pour des raisons de coût et de pertinence, les équipes de Peugeot ont choisi de s'appuyer sur le modèle GPT-3.5 d'OpenAI, qui commence à dater. "GPT-4 permet de traiter des requêtes beaucoup plus longues que GPT-3.5, mais cela n'est pas vraiment utile dans notre contexte automobile. Lorsqu'on interagit par commande vocale dans une voiture, nos prompts se limitent généralement à une ou deux phrases maximum. Un autre avantage de GPT-3.5 est sa réactivité. Dans un contexte de conduite, nous avons besoin d'une plus grande rapidité", rappelle Christian Wauquiez, future products manager au sein du groupe.

L'orchestration technique du système est assez simple. Une fois la requête adressée à i-Cockpit, cette dernière est analysée. Si ChatGPT semble pertinent pour répondre, une transcription textuelle de la requête lui est adressée. Ainsi, aucune donnée biométrique n'est envoyée à l'IA. La passerelle avec GPT-3.5 est opérée directement depuis les serveurs du prestataire en charge de la reconnaissance vocale, en l'occurrence SoundHound.

Pour contextualiser les réponses et donner son rôle à GPT-3.5, un prompt complet descriptif est fourni à l'IA. "Cette instruction indique à ChatGPT qu'il doit se comporter comme un assistant de la marque Peugeot. Par conséquent, toutes les réponses générées sont formulées en tenant compte de cette identité d'assistant Peugeot. Cette approche a été étendue à l'ensemble du groupe Stellantis. L'objectif de cette configuration est multiple : elle permet de protéger la marque Peugeot, aide à préserver sa réputation, et contribue également à protéger la réputation de toutes les marques de notre groupe. Cette méthode d'intégration garantit que l'assistant virtuel reste cohérent avec l'identité et les valeurs de Peugeot et du groupe Stellantis dans toutes ses interactions", détaille Laurent Pognon, product manager Voice & Virtual Assistants chez Stellantis.

Quel intérêt pour Peugeot ?

Pour Peugeot, l'intégration de ChatGPT représente un double intérêt : offrir un service intelligent additionnel à ses clients et marketer la dimension innovante du groupe. "Il est vrai que ces modèles sont relativement onéreux, même si le modèle 3.5 est un peu moins cher. Cependant, Peugeot et Stellantis considèrent cet investissement comme intéressant car il apporte une nouvelle dimension et une fonctionnalité innovante qui rend notre offre de services connectés beaucoup plus attractive. Par rapport à une simple reconnaissance vocale qui se contenterait de lancer France Inter ou de naviguer automatiquement vers votre domicile, nous proposons quelque chose de bien plus avancé. Cela enrichit considérablement l'attrait de notre package de services connectés", estime Christian Wauquiez.

En parallèle, les équipes de Stellantis continuent de développer les nouvelles plateformes technologiques STLA, pour rendre plus intelligents les véhicules du groupe. Le système se décline en trois composantes principales : STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive. STLA Brain constitue l'architecture électronique centrale. STLA SmartCockpit se concentre sur l'expérience utilisateur à bord, transformant l'habitacle en un espace de vie personnalisé et connecté. Enfin, STLA AutoDrive vise à développer des capacités de conduite autonome évolutives. Et Jérôme Micheron de teaser : "Chez Peugeot, nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour voir ces bénéfices dans la rue."