A Paris, Satya Nadella présente la nouvelle stratégie de Microsoft axée sur l'IA

Lors du Microsoft AI Tour à Paris, le PDG du géant technologique a dévoilé sa vision d'un futur où l'intelligence artificielle transformera radicalement le monde professionnel.

Il était la star de La Défense pour un jour. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a attiré les foules ce mardi 22 octobre au CNIT pour l'étape parisienne du Microsoft AI Tour. Cette série d'événements mondiaux, lancée par le géant de Redmond, vise à présenter sa vision de l'intelligence artificielle et les différentes offres Microsoft associées. Une tournée mondiale d'évangélisation en somme. Dirigeants d'entreprises, analystes... Microsoft est parvenu à réunir à Puteaux une flopée d'experts de l'industrie française, des grands comptes aux entreprises de taille plus modeste. Parmi les temps forts de cette journée, la keynote de Satya Nadella. Le CEO de Microsoft a présenté la nouvelle stratégie de l'éditeur de Windows axée quasi-exclusivement autour de Copilot.

La quatrième vague de changement chez Microsoft

Après avoir traversé trois vagues technologiques majeures - l'ère PC/client-serveur, l'Internet mobile, puis le cloud - le géant de Redmond aborde aujourd'hui ce que son dirigeant qualifie de "quatrième grande transformation de plateforme avec l'IA". Une transformation dont l'accélération est sans précédent. "Avec ces lois d'échelle, vous avez quelque chose de plus exponentiel, de plus profond, car tous les six mois environ, nous doublons les performances", explique le CEO, établissant un parallèle avec la loi de Moore.

Un rythme d'innovation vertigineux qui, selon lui, redéfinit fondamentalement notre rapport à la technologie : "Les 70 dernières années de l'informatique ont toujours consisté à faire en sorte que les ordinateurs nous comprennent plutôt que nous devions les comprendre. Et maintenant, nous y sommes enfin."

La stratégie Copilot en 3 axes

Pour concrétiser cette vision, Microsoft déploie une stratégie à trois niveaux articulée autour de Copilot, son IA générative pour les professionnels. "Microsoft est une entreprise de plateformes et d'outils partenaires. C'est ce que nous sommes depuis 1975", a rappelé Nadella, "et c'est ce que nous allons continuer à faire avec trois plateformes : Copilot, la Stack Copilot et les appareils Copilot."

Au premier niveau, Copilot se positionne comme "l'interface utilisateur de l'IA." Il s'agit d'une couche d'interaction permettant aux utilisateurs de collaborer avec l'IA au quotidien, notamment via Copilot Studio qui permet de créer ses propres agents IA sans code. Au second niveau, la Stack Copilot constitue l'infrastructure technologique sous-jacente, déployée sur Azure. Cette couche inclut l'ensemble des services cloud nécessaires au fonctionnement de l'IA, des bases de données jusqu'aux modèles de langage, en passant par les outils de développement comme GitHub. Enfin, la troisième couche, Copilot Devices, représente la dimension hardware de la stratégie. Un rappel à la nouvelle génération de PC optimisés pour l'IA, combinant CPU, GPU et NPU (Neural Processing Unit) grâce à des partenariats avec AMD, Intel et Qualcomm.

Pour montrer l'impact concret de Copilot en France, Satya Nadella a mis en avant plusieurs déploiements déjà opérationnels. En premier lieu, l'Institut Curie, qui utilise l'IA pour améliorer ses recherches contre le cancer, notamment pour analyser plus rapidement ses bases de données scientifiques. Dans un autre secteur, Orange a déployé l'IA générative pour moderniser sa base de 30 000 fiches d'assistance client. Le patron de Microsoft a également cité Doctolib, qui utilise Azure OpenAI pour développer des solutions destinées aux médecins et patients.

Former un million de personnes à l'IA

Enfin pour soutenir l'adoption de l'IA et des solutions Microsoft dédiées, le géant de Redmond annonce l'arrivée en France d'un nouvel outil de formation à l'IA : l'AI Skills Navigator. Une initiative au coeur du programme de Microsoft visant à former "plus d'un million de personnes en France aux compétences liées à l'IA."

Une annonce qui s'ajoute aux investissements massifs déjà engagés par le géant de Redmond, notamment les "4 milliards d'euros" annoncés l'an dernier pour le développement de deux régions cloud en France. La dynamique est particulièrement visible dans la communauté des développeurs français sur GitHub, la plateforme de Microsoft, qui compte désormais "2,6 millions de développeurs" et affiche "une croissance de 22% cette année", selon Satya Nadella.