Deep Research : comment économiser des heures de recherche avec la nouvelle IA de Google

Lancé en décembre 2024, Deep Research promet de révolutionner la recherche avancée sur le web. L'agent IA recherche sur le web et produit un rapport complet.

Des heures de travail réduites en un prompt. C'est la promesse du nouvel outil IA de Google : Deep Research. L'agent a la capacité de répondre aux requêtes les plus complexes en recherchant sur le web pendant plusieurs minutes avant de fournir un rapport complet et illustré de données précises et sourcées. Une véritable avancée qui ouvre de nouveaux cas d'usage pour les professionnels.

Un outil (enfin) disponible en France, en anglais

Deep Research est accessible directement depuis l'application Gemini (https://gemini.google.com/app) pour les clients de Gemini Advanced et Google One AI Premium. Pour accéder à l'outil, il sera nécessaire de changer la langue principale de votre compte google sur anglais et de vous reconnecter. L'IA devrait alors apparaître dans l'application Gemini dans le menu de sélection des modèles. Pour les clients Gemini pour Workspace l'accès à Deep Research n'est pas encore disponible, nous précise Google Cloud.

© Capture d'écran / JDN

Deep Research a été conçu comme un agent semi-autonome par les équipes de Google. L'IA tire parti des capacités avancées de la recherche Google combinées à l'énorme fenêtre de contexte de Gemini 1.5 Pro (1 million de tokens).

Comment fonctionne Deep Research ?

Le système fonctionne en 4 temps. Premièrement, l'utilisateur écrit sa requête en langage naturel, en anglais. Dans un second temps, l'IA va proposer un plan de recherche avec les pistes de recherche exacte qu'elle souhaite mener. Ce dernier peut être modifié par l'utilisateur sur simple demande en langage naturel. Une fois le plan validé par l'utilisateur (par un simple clic), la recherche commence.

L'agent va générer des requêtes et parcourir le web. La recherche évolue au fil des informations déjà glanées. Cette phase est assez longue (plusieurs minutes) car l'IA va rechercher sur plusieurs dizaines de site web. Dans un de nos tests, Deep Research a crawlé plus de 200 sites différents ! Une fois la collecte d'information terminée, Gemini génère un rapport complet, structuré par partie avec l'ensemble des sources utilisées. Si le contexte l'exige, Gemini inclut également des tableaux avec des données pertinentes. Le tout est exportable vers un Google Doc.

Des rapports complets et véritablement pertinents

Deep Research se révèle particulièrement pertinent pour les requêtes complexes qui demandent une véritable réflexion et des recherches multiples en temps normal. La veille concurrentielle ou technologique semblent notamment des cas prometteurs.

Nous demandons par exemple à Deep Research d'identifier le niveau de maturité des entreprises européennes dans l'IA générative. Pour cette tâche nous lui demandons d'évaluer la maturité actuelle des entreprises en se basant sur des indicateurs concrets (budgets alloués, projets déployés, compétences internes). Deuxièmement d'analyser les tendances émergentes dans l'IA générative. Et pour finir nous lui demandons d'anticiper le taux d'adoption de ces tendances en 2025, le tout par pays.

Prompt final : "Conduct a comprehensive analysis of generative AI in Europe, structured in three distinct parts. For the first part, establish a current state of affairs that assesses the maturity of European companies in generative AI. This assessment should be based on concrete indicators such as dedicated budgets, deployed projects, and available internal skills. The data should be presented country by country. In the second part, analyze emerging trends by identifying new business applications, the most innovative sectors, and promising use cases. This section should also include an analysis of adoption barriers and accelerators. Finally, establish projections up to 2025 by estimating future adoption rates by country. These projections should identify which sectors will adopt these technologies most quickly, evaluate the impact on jobs and skills, and anticipate the necessary investments."

L'IA génère un plan correct plutôt logique qui respecte nos ambitions initiales.

Le système parvient à comprendre assez finement l'intention derrière notre requête. © Capture d'écran / JDN

Pour cette recherche, Deep Research utilise environ 57 sites différents.

© Capture d'écran / JDN

Le rapport final de 9 pages – consultable en ligne - est à la hauteur de nos attentes. Les trois axes de recherche sont complets et bien documentés. Le tout est sourcé très précisément sur une multitude de rapports glanés sur le web. Nous avons également fait tester l'outil à une étudiante dans le cadre d'une recherche académique en médecine. L'IA a, là-aussi, généré un rapport très complet sur un cas d'usage ciblé en périmétrie. C'est un perfect pour Deep Research.

De nombreux cas d'usage professionnels

Deep Research ouvre la voie à de nombreux cas d'usage pour les professionnels. L'outil semble parfait pour réaliser rapidement des veille stratégique et concurrentielle, pour débuter une étude de marché préliminaires, analyser de nouvelles opportunités sur des marchés ou encore rechercher des insights sur les comportements des consommateurs sur un ou plusieurs produits. Les profils en R&D pourraient également voir leur travail de veille technologique largement simplifié. Les cas d'usage avec un ROI important semble assez nombreux.

Plus largement, Deep Research illustre l'expertise pointue de Google en matière d'agents d'intelligence artificielle. À ce jour, en janvier 2025, aucun outil disponible sur le marché n'atteint un tel niveau de sophistication. Même Perplexity et ses capacités de recherche académique sont très loin derrière Deep Research. Que ce soit dans l'IA ou la recherche en ligne, Google semble avoir encore de nombreux atouts dans son jeu.