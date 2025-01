Projet Stargate : les détails du projet IA à 500 milliards de dollars qui secoue le monde

Annoncé par Donald Trump au second jour de son mandat, le projet Stargate a pour ambition de propulser et maintenir les Etats-Unis au centre des avancées en intelligence artificielle.

100 000 emplois, 500 milliards de dollars... Au second jour de son mandat, Donald Trump a annoncé la création de Stargate, une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA aux Etats-Unis. Un investissement humain et matériel colossal que certains comparent déjà au projet Manhattan. 48 heures après son annonce, on en sait déjà un peu plus sur les ambitions de ce projet hors norme.

Quel est le but ultime du Projet Stargate ?

Le projet porté par OpenAI, SoftBank et Oracle vise à construire une infrastructure massive d'IA sur le sol américain. Les premiers centres de données sont déjà en construction au Texas, avec 10 bâtiments de plus de 46 000 m2 chacun, qui s'étendront à 20 sites. Le financement prévoit un investissement initial de 100 milliards de dollars, pour atteindre 500 milliards sur quatre ans. Oracle, NVIDIA et OpenAI travailleront ensemble pour construire et opérer le système informatique. Microsoft, de son côté, continuera son partenariat existant avec OpenAI, notamment via sa plateforme cloud Azure qui sera utilisée pour l'entraînement des modèles. Chaque site sera également autorisé à construire sa propre centrale électrique directement sur place, au sein des complexes.

Donald Trump accompagné de Masayoshi Son, Larry Ellison et Sam Altman. © White House

Le but d'une telle infrastructure ? Développer un modèle d'intelligence artificielle générale aux Etats-Unis, avant que la Chine n'y parvienne. "L'intelligence artificielle générale va améliorer la vie des gens. Nous pourrons nous attaquer à des défis que l'humanité pensait hors de portée", s'est targué Masayoshi Son, fondateur de SoftBank, aux côtés de Donald Trump. Et Sam Altman, CEO d'OpenAI, d'illustrer les avancées attendues dans la santé : "Nous assisterons à des progrès thérapeutiques d'une rapidité sans précédent. La vitesse à laquelle nous pourrons traiter différents types de cancers et les maladies cardiovasculaires sera stupéfiante (...). Cela révolutionnera non seulement l'accès à des soins de très haute qualité et leur coût, mais permettra surtout de guérir les maladies à un rythme extraordinaire."

De premières discordes

Quelques heures après l'annonce du projet, Elon Musk, CEO de xAI (société concurrente à OpenAI), a remis en question la somme annoncée par Donald Trump. "En réalité, ils n'ont pas l'argent. SoftBank dispose de bien moins de 10 milliards de dollars garantis. Je tiens cette information de source sûre", a-t-il affirmé sur X. S'en est suivie une réponse tranchante de Sam Altman : "Faux, comme vous le savez sûrement. Voulez-vous venir visiter le premier site déjà en construction ? C'est excellent pour le pays. Je comprends que ce qui est bon pour le pays n'est pas toujours optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle (Elon Musk dirige le DOGE, le département de l'efficience budgétaire américain, ndlr), j'espère que vous ferez passer les intérêts du pays en premier."

Dans la pratique, et selon les informations de The Information, OpenAI et SoftBank se sont engagés à investir chacun 19 milliards de dollars. Les deux entreprises détiendront chacune 40% des parts de l'entreprise. La structure du projet intègre également deux autres partenaires généraux : Oracle et MGX, un fonds d'Abu Dhabi, qui contribueront ensemble à hauteur de 7 milliards de dollars. Le reste du financement devrait être assuré par des partenaires externes ainsi que par différents types de financements par dette, qui pourraient à terme être cotés en bourse.

Fait notable, Microsoft, pourtant investisseur majeur d'OpenAI et détenteur de droits sur sa propriété intellectuelle, n'est pas directement impliqué dans la gouvernance de Stargate. La faute à une dégradation progressive des relations avec OpenAI depuis la brève éviction de Sam Altman, selon Bloomberg. Interrogé par CNBC sur une potentielle participation directe au projet au-delà de son partenariat existant avec OpenAI, Nadella est resté évasif, se contentant de réaffirmer l'engagement annuel de 80 milliards de dollars de Microsoft dans le développement d'Azure.

Des zones d'ombre

Si les ambitions de ce projet pharaonique sont clairement affichées, de nombreuses zones d'ombre persistent. Le montage financier soulève notamment des questions, comme l'a souligné le CEO d'Anthropic Dario Amodei, qualifiant le projet de "chaotique" lors du Forum de Davos. Une chose semble néanmoins certaine : OpenAI devrait être aux manettes.

A noter également que ni AWS ni Google ne figurent pour l'instant parmi les partenaires annoncés, une absence qui interroge. Et tandis que les géants américains se positionnent sur ce projet titanesque, l'Europe semble loin d'être en capacité de faire émerger des projets d'une telle envergure.