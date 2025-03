33 centimes d'euro pour 1176 lignes de code : Claude Code, l'outil IA de génération de code ultime ?

L'agent de code d'Anthropic révolutionne l'assistance au développement. L'IA passe dans une nouvelle dimension et devient quasi entièrement autonome.

Elle a pour ambition de devenir le premier réflexe des développeurs. Anthropic a présenté fin février Claude Code, un agent IA pour le développement. Plus qu'un simple copilot de code, Claude Code agit de façon quasi-autonome depuis une console. L'IA peut être utilisée pour créer un projet de zero dans la majorité des langages de programmation, analyser des projets déjà développés, tester et déboguer du code ou encore gérer assez finement les commit avec Git. L'outil va certainement devenir un must have des développeurs.

Comment fonctionne Claude Code ?

Contrairement aux assistants de codage traditionnels comme GitHub Copilot qui se limitent principalement à suggérer des compléments de code, Claude Code opère directement dans le terminal du développeur avec une autonomie remarquable. La différence fondamentale de Claude Code réside dans sa capacité à agir plutôt que simplement suggérer. L'IA peut exécuter des commandes bash dans votre environnement, installer des dépendances, lire et modifier des fichiers à travers votre base de code, et même rechercher des informations pertinentes dans l'historique Git. Plus impressionnant encore, il peut exécuter son propre code, identifier les erreurs, puis les corriger automatiquement sans intervention humaine constante, créant ainsi une boucle de feedback qui lui permet d'améliorer ses solutions en temps réel.

Au cœur du système, le dernier modèle d'Anthropic : Claude 3.7 Sonnet. Claude 3.7 Sonnet analyse le contexte de votre projet, comprend les relations entre les fichiers, et génère un plan d'action cohérent. L'architecture de Claude Code repose sur un ensemble d'outils spécialisés que le modèle peut invoquer pour agir sur votre environnement :

BashTool : exécute des commandes shell dans votre terminal

: exécute des commandes shell dans votre terminal FileReadTool et FileEditTool : lisent et modifient les fichiers pour ajouter / modifier le code

et : lisent et modifient les fichiers pour ajouter / modifier le code GlobTool : recherche des fichiers en utilisant des expressions régulières

: recherche des fichiers en utilisant des expressions régulières GrepTool : recherche d'occurrence dans un fichier (équivalent de "grep") et

: recherche d'occurrence dans un fichier (équivalent de "grep") et LSTool : liste les fichiers présents dans un répertoire (équivalent de "ls")

liste les fichiers présents dans un répertoire (équivalent de "ls") AgentTool : permet à Claude code de déléguer des tâches complexes nécessitant plusieurs étapes à des "sous-agents"

Claude Code utilise un système de permissions à plusieurs niveaux pour assurer la sécurité. Les opérations sensibles comme la modification de fichiers ou l'exécution de commandes bash nécessitent une approbation temporaire ou permanente (pour la durée de la session, selon nos tests).

De la création de code à l'analyse en passant par l'amélioration

Pour utiliser Claude Code, il faudra disposer d'un environnement Unix : Mac ou Linux. Pour les utilisateurs Windows, il est possible d'utiliser WSL (Windows Subsystem for Linux) un simulateur de Kernel Linux directement intégré dans votre terminal et développé par Microsoft. L'installation se fait en une seule commande : "npm install -g @anthropic-ai/claude-code." Une fois Claude Code installé, il suffit de se rendre dans le dossier de votre projet de développement (existant ou nouvellement créé) et de lancer la commande "claude" pour lancer Claude Code. Après avoir configuré l'outil avec la console d'Anthropic (via l'API officielle), l'agent est immédiatement opérationnel. Il suffit alors de prompter en langage naturel l'assistant pour qu'il se mette à générer du code, créer les fichiers du projet et l'exécuter.

Nous demandons par exemple à l'IA de créer un site web one-page à partir d'un CV.

Prompt :

"En utilisant le fichier CV.pdf dans le dossier, analyse en détail son contenu complet et crée un site web one-page élégant et professionnel qui présente l'intégralité des informations du CV (profil, expériences, formations, compétences, langues, projets) dans une interface fluide à défilement vertical avec des sections distinctes et des ancres de navigation. Développe une structure HTML5 sémantique pour une seule page qui organise harmonieusement toutes les informations extraites, avec un en-tête fixe contenant une barre de navigation permettant d'accéder rapidement à chaque section. Implémente un design responsive avec CSS3 (flexbox/grid et media queries) garantissant une adaptation parfaite et une lisibilité optimale sur tous les appareils. Utilise JavaScript pour ajouter des fonctionnalités interactives comme un défilement fluide entre les sections, des animations subtiles à l'apparition des éléments, et un bouton de retour en haut de page. Optimise le SEO avec des balises meta pertinentes, une hiérarchie de titres logique, des données structurées schema.org pour CV, et assure la performance avec des images optimisées et du code propre. Utilise une palette de couleurs professionnelle cohérente qui met en valeur les informations clés du CV."

Claude Code ne parvient pas à ouvrir le fichier pdf, nous lui mettons alors toutes les informations dans un fichier texte (.txt). En toute autonomie, Claude code génère le code et va ensuite créer les fichiers. Comme précisés plus haut, l'IA demande systématiquement la permission de l'utilisateur avant de créer ou modifier des fichiers (l'une des nombreuses opérations sensibles exigeant une approbation utilisateur). Il est possible de lui donner l'autorisation pour l'ensemble de la session de code, plus pratique.

Claude Code termine le développement de notre petit projet web en moins de 3 minutes (177 secondes). Plusieurs fichiers sont créés : l'index.html avec l'ensemble du code HTML, un fichier style en CSS et enfin un fichier avec des fonctions JS (scripts.js). Le résultat final est assez convaincant et véritablement bluffant (voir ci-dessous). Le tout nous aura coûté 0,3682 dollar pour 1176 lignes de code générées.

Résultat final de notre site web généré par Claude code. © Capture d'écran / JDN

Autre cas d'usage, il est possible d'utiliser Claude Code pour analyser le code d'un projet déjà développé ou même pour améliorer le code, ou l'architecture générale du projet.

Exemple d'un prompt pour analyser le code d'un projet et comprendre les différentes implications :

"Réalise une analyse approfondie et structurée de l'ensemble du code source de ce projet en identifiant son architecture globale, les relations entre les différents composants, les dépendances principales et les patterns de conception utilisés. Explique de manière claire et accessible le fonctionnement technique du code, en détaillant le flux d'exécution, les algorithmes clés et les mécanismes importants, tout en évitant le jargon technique excessif. Identifie également les forces et faiblesses potentielles de l'implémentation actuelle, les points d'amélioration possibles et les risques de sécurité éventuels. Fournis ensuite une analyse des cas d'utilisation concrets pour lesquels ce projet a été conçu, en précisant le problème qu'il résout, le public cible, les contextes d'application possibles et comment il pourrait être adapté ou étendu pour répondre à des besoins connexes ou plus larges. Propose enfin des recommandations vraiment novatrices et disruptives pour améliorer l'efficience du code et des processus, en explorant des approches non conventionnelles, des technologies émergentes ou des paradigmes alternatifs qui pourraient transformer radicalement les performances, l'expérience utilisateur ou le modèle économique sous-jacent, sans te limiter aux solutions évidentes ou incrémentales."

Claude Code va alors analyser l'ensemble du code pour donner une aperçu de son fonctionnement et les éventuelles améliorations à appliquer. Un véritable gain de temps pour un développeur qui débute sur un nouveau projet sans contexte.

Exemple de l'analyse d'un projet open source de LLM (LLMs-from-scratch / Sebastian Raschka). © Capture d'écran / JDN

Un outil encore en preview

Claude Code excelle dans une multitude de tâches de développement qui dépassent largement la simple suggestion de code. Vous pouvez l'utiliser pour comprendre rapidement un code existant, automatiser des opérations Git complexes, modifier intelligemment votre codebase, tester et déboguer votre code et même résoudre des problèmes complexes en lui demandant de "réfléchir plus profondément" (suggestion d'Anthropic) aux performances, à l'efficacité, à l'UX… Les possibilités offertes par l'outil sont assez diverses.

Claude Code marque une étape importante dans l'évolution des outils de développement, mais reste un produit en preview avec ses imperfections. Il génère parfois des erreurs ou du code sous-optimal qu'il est impératif de vérifier, notamment pour des raisons de sécurité. Toutefois, Claude Code n'est que le début d'une transformation plus profonde du secteur. Demain, avec des modèles encore plus intelligents, il sera possible de générer un projet de A à Z sans développeur humain, pour seulement quelques euros par jour.