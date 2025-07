Jusqu'à 538 euros pour les parents : le montant de cette aide double à la rentrée

De plus en plus de parents peuvent prétendre à cette aide dont le montant augmente d'ici quelques semaines.

Crèche ou assistante maternelle... Avoir des enfants implique de nombreuses dépenses, au premier rang desquelles on retrouve souvent les frais de garde. Alors que les parents travaillent, les grands-parents, les oncles ou les tantes ne sont pas toujours disponibles pour s'occuper des enfants. Les parents doivent dès lors se tourner vers des crèches, des assistantes maternelles ou autres nourrices, dont le coût est parfois difficile à assumer. Or, beaucoup l'ignorent, mais des aides sociales peuvent leur permettre de s'acquitter de cette facture. Au total, plus de 25% des parents éligibles oublient de réclamer cette aide à laquelle ils peuvent prétendre, soit une famille sur quatre.

Il s'agit du complément de libre choix du mode de garde (CMG), versé par les Caisses d'allocations familiales (CAF). Cette prestation sociale finance une partie des dépenses liées à la garde des enfants. Les parents peuvent en bénéficier s'ils confient leur enfant à une assistante maternelle, une nourrice, une crèche, une association ou une entreprise habilitée. Pour l'heure, 700 000 familles bénéficient du CMG chaque année en France.

Les montants versés aux familles varient selon l'âge de l'enfant et les revenus du foyer. Pour un enfant de moins de 3 ans, les familles gagnant moins de 27 295 euros par an, peuvent percevoir jusqu'à 538,28 euros par mois. Les familles dont les revenus oscillent entre 27 296 et 60 659 euros annuels, bénéficient d'un montant maximal de 339,42 euros mensuels. Quant aux foyers aux revenus supérieurs à 60 659 euros, ils peuvent recevoir jusqu'à 203,63 euros par mois. Pour les enfants âgés de plus de 3 ans, les montants sont divisés par deux : les familles à faibles revenus touchent jusqu'à 269,14 euros par mois, celles aux revenus moyens perçoivent un maximum de 169,73 euros, tandis que les plus hauts revenus peuvent bénéficier de 101,81 euros par mois. Tous ces montants vont être revus à la hausse dans quelques semaines.

Dès le 1er septembre 2025, le mode de calcul du CMG va changer. Le nouveau système de calcul sera toujours lié aux ressources des parents et au nombre d'enfants à charge, mais désormais également au nombre d'heures où les enfants sont gardés. Les familles qui emploient une assistante maternelle sur un nombre important d'heures bénéficieront donc mécaniquement d'une hausse de leur CMG. De plus, la durée de versement du CMG va doubler à partir du 1er septembre. Les familles monoparentales pourront bénéficier du CMG jusqu'aux 12 ans de leur enfant, contre 6 ans actuellement. Enfin, à partir du 1er décembre prochain, une nouvelle disposition bénéficiera aux parents séparés ayant opté pour une garde alternée. Chacun des deux parents pourra désormais toucher le CMG en fonction des heures de garde à sa charge.

Pour toucher le CMG à partir de la rentrée, l'enfant gardé devra avoir moins de 12 ans. Il doit être gardé au minimum 16 heures par mois. Dans le cas d'un couple, au moins un des deux parents doit exercer une activité professionnelle, qu'elle soit salariée, indépendante, ou même s'il s'agit d'une indemnisation chômage ou d'une formation rémunérée. Pour les parents isolés, l'activité professionnelle est aussi obligatoire. Toutefois, des exceptions existent pour les étudiants, les personnes en service civique, les bénéficiaires de l'AAH, du RSA ou de l'ASS.