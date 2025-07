Ce pays européen est en train d'accomplir un miracle mais personne n'en parle

Un bouleversement silencieux se prépare sur la scène mondiale. Deux nations, que tout semblait opposer, sont désormais sur le point d'inverser les rôles.

C'est une surprise que personne n'avait vue venir. La Pologne, pays qu'on associait autrefois aux chantiers et à la vieille Europe de l'Est, est en train de battre tous les records de richesse. Le pays vient de franchir un cap historique : le niveau de vie moyen en Pologne (mesuré par le PIB par habitant corrigé du coût de la vie) a rejoint, voire dépassé, celui du Japon. Autrement dit, un Polonais dispose désormais, en moyenne, d'un pouvoir d'achat similaire à celui d'un Japonais.

Ce décollage n'est pas tombé du ciel. Il y a trente ans, la Pologne était l'un des pays les plus pauvres du continent. Depuis, elle a tout changé : ouverture aux investissements étrangers, modernisation des villes, construction d'infrastructures, et surtout, un vrai coup de jeune sur l'économie. Les usines et les start-ups poussent dans tout le pays, la tech et l'industrie attirent des jeunes venus de toute l'Europe, et les entreprises polonaises exportent désormais partout dans le monde.

Le plus impressionnant, c'est que ce boom profite à toute la population. Les salaires augmentent chaque année, le chômage est au plus bas, et la vie s'améliore partout : dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Les jeunes Polonais, qui rêvaient autrefois de s'installer à Londres ou à Berlin, préfèrent de plus en plus rester chez eux. Ils trouvent du travail, montent leurs propres entreprises, ou profitent de la vie dans un pays qui ne cesse de grimper dans les classements du niveau de vie.

© JDN / SORA

La comparaison avec le reste de l'Europe donne le tournis. Il y a vingt ans, la Pologne était encore loin derrière l'Espagne ou la Grèce. Aujourd'hui, elle est sur le point de les dépasser. Si la tendance continue, elle pourrait même rattraper le Royaume-Uni dans quelques années. Ce n'est plus seulement un rattrapage, c'est une véritable révolution silencieuse.

Même pendant la crise financière de 2008 ou lors de la pandémie du Covid-19, l'économie polonaise a tenu bon. Les Polonais ont continué à consommer, les entreprises se sont adaptées, et le pays a vite retrouvé le chemin de la croissance. Le pays affiche désormais l'un des taux de chômage les plus bas du continent, autour de 2,8 %, et les salaires, longtemps modestes, connaissent une progression rapide. Résultat : une nouvelle classe moyenne voit le jour, voyage, consomme et investit dans l'immobilier ou les nouvelles technologies.

Dans un contexte européen marqué par le vieillissement de la population et l'essoufflement de la croissance dans de nombreux pays de l'Ouest, la Pologne affiche un profil résolument jeune et tourné vers l'avenir. Sa population active reste l'une des plus importantes de l'UE, et le pays continue d'attirer des travailleurs étrangers, notamment ukrainiens, venus chercher des salaires et des perspectives de carrière meilleures.