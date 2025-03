Adobe lance une suite d'agents IA compatibles avec les autres écosystèmes

A l'occasion de l'Adobe Summit 2025, le géant américain de San José a dévoilé une nouvelle stratégie axée sur l'IA agentique. Experience client, marketing... L'intelligence artificielle infuse dans tous les produits.

Après l'IA générative avec Firefly, place à l'IA agentique. Adobe dévoile ce 18 mars lors de son Summit 2025 de nouvelles solutions axées sur l'intelligence artificielle autonome. Plus qu'un simple chatbot, l'IA agentique est capable d'exécuter des actions avec différents degrés d'autonomie. Adobe annonce notamment une plateforme fondamentale, Adobe Experience Platform Agent Orchestrator, qui permet de créer et gérer des agents IA spécialisés. Sur cette base, l'entreprise déploie 10 agents opérationnels couvrant la production de contenu, le marketing et l'optimisation de l'expérience client. Enfin, Adobe présente Brand Concierge, une application complète permettant aux marques de configurer des agents conversationnels personnalisés pour interagir directement avec leurs clients.

AEP Agent Orchestrator : la suite dédiée aux agents

C'est la principale nouveauté de l'Adobe Summit 2025. Adobe Experience Platform Agent Orchestrator permet aux entreprises de créer et gérer des agents IA qui automatisent des tâches marketing complexes. La suite se base sur la plateforme de gestion de données clients d'Adobe, Experience Platform. Grâce à la compréhension profonde des données de la plateforme, les agents sont capables de comprendre la data et d'agir en conséquence. Le lien avec Experience Platform en fait une suite agentique privacy by design. L'ensemble des politiques de gouvernance de la donnée sont respectées dans Agent Orchestrator. Pratique.

La suite est également assez ouverte et compatible à son lancement avec les autres écosystèmes d'IA agentique de Microsoft, AWS, IBM, Genesys, SAP et Workday. Plus concrètement, les agents d'Adobe peuvent communiquer et échanger des informations avec eux. Par exemple, un agent de service client Genesys pourrait partager des informations pertinentes avec l'agent de marketing d'Adobe pour créer une expérience client cohérente. Une interopérabilité bienvenue pour des entreprises souvent clientes de plusieurs plateformes pour différents segments.

10 agents prêts à l'emploi

AEP Agent Orchestrator arrive à son lancement avec 10 agents opérationnels. Chaque agent est spécialisé dans une fonction précise de l'expérience client.

Site Optimization permet d'analyser les sites web pour détecter et corriger les problèmes de SEO et de performance. L'agent implémente ensuite automatiquement ses corrections, directement depuis l'écosystème Adobe.

Content Production sert à évaluer les assets numériques, identifier les contenus obsolètes, et peut adapter, recadrer ou mettre à jour automatiquement des visuels.

Journey automatise la création de parcours clients multicanaux. Exemple : l'agent génère un parcours d'onboarding pour nouveaux clients avec email de bienvenue, puis SMS de rappel si l'email n'est pas ouvert.

Data Engineering gère les tâches complexes d'intégration, de nettoyage et de sécurisation des données. L'agent nettoie, transforme et intègre automatiquement des données client provenant de différentes sources.

Workflow Optimization intervient directement dans les processus de travail. L'agent peut, par exemple, réassigner automatiquement des tâches en retard ou simplifier les circuits d'approbation quand un goulot d'étranglement est détecté dans un workflow d'équipe.

L'interface de configuration des 10 agents d'Adobe. © Adobe

Les autres agents présentés, comme Audience, Data Insights, Product Advisor, Account Qualification ou Experimentation, s'apparentent davantage à des assistants intelligents enrichis de RAG qui analysent les données et formulent des recommandations, mais sans véritable capacité d'action autonome.

Adobe Brand Concierge, une nouvelle expérience client basée sur l'IA

Brand Concierge s'affirme comme la vitrine grand public de la nouvelle stratégie agentique d'Adobe. Contrairement aux agents conversationnels classiques limités à répondre aux questions simples, Brand Concierge offre une expérience multimodale complète (texte, voix, images) capable de guider les consommateurs depuis la phase de découverte jusqu'à l'achat. Concrètement, l'outil permet aux marques de déployer rapidement une interface conversationnelle intelligente sur leur site web ou application mobile, capable d'interagir naturellement avec les clients tout en reflétant l'identité visuelle et le ton de la marque.

Une expérience augmentée website-less pour les clients. © Adobe

"Au lieu d'avoir une arborescence avec toute une ramification pour naviguer et rechercher l'information, imaginez que la première page soit juste un prompt. Et au fur et à mesure des demandes, ce n'est pas un simple moteur de recherche, mais une réponse structurée avec des éléments composés à la volée", explique un porte-parole d'Adobe. L'utilisateur peut alors soit poursuivre la conversation pour affiner sa requête, soit cliquer sur les éléments générés pour basculer vers une navigation plus traditionnelle. Cette approche hybride peut séduire les secteurs du retail et du voyage, dont les clients sont déjà habitués à interagir avec des IA génératives plutôt qu'avec des moteurs de recherche classiques. Adobe affirme avoir anticipé les enjeux de référencement que cette nouvelle approche soulève pour les sites concernés.