Nvidia et xAI s'allient à Microsoft et BlackRock pour booster l'IA

Face à l'augmentation des besoins en infrastructures de calcul, des entreprises et fonds d'investissement se regroupent pour mobiliser plusieurs dizaines de milliards de dollars et accélérer le déploiement de centres spécialisés.

Nvidia et xAI, la start-up d'Elon Musk, rejoignent un fonds d'investissement dédié à l'IA et soutenu par Microsoft, BlackRock et MGX. Ce consortium, baptisé AI Infrastructure Partnership (AIP), vise à financer la construction d'infrastructures pour répondre aux besoins croissants de l'intelligence artificielle.

Un fonds dédié aux infrastructures IA

L'AI Infrastructure Partnership a été créé en septembre 2024 par Microsoft, BlackRock et MGX, avec un objectif initial d'investissement de 30 milliards de dollars. L'ambition du consortium est de mobiliser jusqu'à 100 milliards de dollars, en combinant investissements directs et financement par emprunt, selon Reuters. L'arrivée de Nvidia et xAI dans le projet marque une nouvelle phase d'expansion.

L'initiative s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des besoins en capacité de calcul et en infrastructures énergétiques pour l'IA. Le développement et l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle nécessitent d'importantes ressources informatiques, avec une demande croissante en centres de données spécialisés et en solutions énergétiques adaptées.

Le fonds est soutenu par BlackRock Global Infrastructure Partners, une entité du gestionnaire d'actifs, ainsi que par GE Vernova et NextEra Energy. Ces deux entreprises apporteront leur expertise en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en développement de solutions énergétiques à haute efficacité pour alimenter les infrastructures de calcul intensif.

Une demande énergétique en forte croissance

Les centres de données hébergeant des modèles d'intelligence artificielle nécessitent d'importantes ressources en énergie. L'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation électrique des centres de données pourrait dépasser 1 000 térawattheures d'ici 2026, soit plus du double de 2022, d'après Financial Times.

L'AI Infrastructure Partnership s'ajoute aux initiatives déjà en place pour faire face à cette demande. En janvier 2025, SoftBank et OpenAI ont lancé leur propre projet, baptisé Stargate, avec un objectif de financement de 500 milliards de dollars. Microsoft, impliqué dans les deux initiatives, a modifié son accord avec OpenAI afin que l'entreprise puisse utiliser d'autres fournisseurs de services cloud.

Elon Musk a annoncé que xAI prévoyait de déployer plus d'un million de GPU, nécessaires à l'entraînement de ses modèles, et qu'une première infrastructure comptant plus de 100 000 puces Nvidia était déjà en place. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que le développement des infrastructures IA était essentiel pour soutenir la croissance économique et répondre aux défis mondiaux.

Microsoft, de son côté, a prévu d'investir 80 milliards de dollars en 2025 pour étendre ses capacités en centres de données et en infrastructure IA.