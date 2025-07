Un Français sur cinq peut se faire payer des vacances, sans condition de revenu

La caisse de retraite peut payer jusqu'à 85% du coût du séjour en vacances. Plus de 9 millions de Français peuvent en profiter.

Des millions de Français peuvent bénéficier, tous les ans, de plusieurs aides qui leur permettent d'alléger la facture de leurs vacances. Mails ils sont nombreux à oublier d'en profiter. "Pour certaines aides le taux de non-recours atteint des sommets à plus de 80%", déplore Gabrielle Sergent, co-fondatrice de Klaro, une plateforme qui facilite l'accès aux aides sociales.

"Parmi les dispositifs les plus avantageux et les plus méconnus on trouve notamment le billet congé annuel SNCF", indique Gabrielle Sergent. Cette aide permet d'obtenir, une fois par an, une réduction de 25% sur le prix d'un billet de train pour un trajet aller-retour. Cette ristourne s'applique aux trajets en TGV Inoui, en TER et en Intercités. L'avantage ne s'arrête pas au seul bénéficiaire puisque ses proches peuvent aussi profiter de cette réduction, comme le conjoint ou les enfants de moins de 21 ans. Il existe une condition pour profiter de cette baisse de prix exceptionnelle. Le voyage en train doit se faire en France sur une distance d'au moins 200 kilomètres aller-retour. Enfin, le billet congé annuel SNCF ne peut pas se cumuler avec d'autres cartes de réduction (carte jeune, carte TGV max, etc).

Au-delà des transports, une autre aide permet de financer les vacances de millions de familles. Cette fois, ce n'est pas la SNCF mais la caisse de retraite complémentaire des salariés et des retraités bénéficiaires qui va régler la note. Beaucoup l'ignorent mais les organismes de retraite peuvent, en effet, payer jusqu'à 85% du prix d'un séjour en vacances de 14 jours. Cette aide concerne les 9,3 millions de Français considérés comme "aidants", selon les données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Concrètement, il s'agit des personnes qui épaulent au quotidien un membre de leur famille en situation de dépendance : une personne âgée, malade ou en situation de handicap. Environ 5 millions de personnes supplémentaires exercent un rôle d'aidant au quotidien sans pour autant être déclarées en tant que telles auprès de la CNSA.

Baptisé Vacances Répit Famille (VRF), ce dispositif permet aux aidants et à leurs proches dépendants de partir ensemble en vacances tout en bénéficiant d'une prise en charge médicale adaptée. Le dispositif VRF est accessible sans aucune condition de revenu. Seul le montant de la prise en charge du séjour dépend des ressources du foyer : la caisse de retraite peut financer entre 75 et 85% du coût du premier séjour. Pour les années suivantes, cette prise en charge peut être revue à la baisse.

Ainsi, un homme a pu partir en vacances avec sa mère malade pendant deux semaines pour seulement 394 euros. Pourtant le séjour coûtait à l'origine 2 626 euros ! Pour accéder au dispositif VRF, il faut contacter un conseiller spécialisé qui accompagne dans la constitution du dossier et la réservation. Pour cela, il existe un nuémro de téléphone : 05 57 88 58 85. La liste officielle des villages labellisés VRF se trouve sur le site dédié.