Seuls les retraités peuvent profiter de ces prix réduits pour partir en vacances : 8 jours à moins de 300 euros

Sans aucune condition de revenu, les retraités peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour partir en vacances seul, en couple et même avec leurs petits enfants.

La France compte 17 millions de retraités. En moyenne, ils sont âgés de 75 ans. De part leur statut, ils peuvent avoir accès à de nombreuses aides sociales ou abattements fiscaux. Autant d'avantages qui viennent s'ajouter à leur pension de retraite versée tous les mois. Or, beaucoup de ces ainés ignorent qu'ils peuvent également profiter d'un coup de pouce pour financer leurs vacances. Et ce, peu importe leurs revenus. Alors que les salariés peuvent parfois compter sur les chèques vacances distribués par leur entreprise, les retraités disposent de leur propre dispositif d'aide au départ en vacances : le programme "Seniors en Vacances".

Ce dispositif est géré par l'ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances). Malgré ses nombreux avantages, le taux de non-recours à cette option est particulièrement élevé. Pourtant, le programme "Seniors en Vacances" permet aux personnes âgées de partir en vacances à des tarifs considérablement réduits. Le programme propose des séjours tout compris (hébergement, repas, activités de loisirs), d'une durée de 5 jours et 4 nuits ou de 8 jours et 7 nuits. Le transport pour se déplacer sur le lieu de vacances n'est cependant pas inclus dans l'offre. Les destinations s'étendent sur l'ensemble du territoire français, couvrant les régions de mer, de campagne et de montagne, avec parfois des extensions vers l'Europe.

Pour profiter de ce programme, il faut être âgé d'au moins 60 ans, ou 55 ans en situation de handicap, être retraité ou sans activité professionnelle, et résider en France. L'un des atouts majeurs de ce dispositif réside dans l'absence de condition de revenus pour y accéder. Les bénéficiaires peuvent partir seuls, en couple, ou accompagnés de leurs petits-enfants si ces derniers ont moins de 18 ans.

Les tarifs des séjours proposés sont particulièrement attractifs : un séjour de 8 jours et 7 nuits coûte environ 484 euros, tandis qu'un séjour de 5 jours et 4 nuits s'élève à 404 euros. Au-delà de ces tarifs déjà préférentiels, certains retraités peuvent prétendre à une aide financière supplémentaire qui réduit encore davantage le coût de leur séjour. Cette aide supplémentaire, est en revanche, accordée sous conditions de ressources par l'ANCV. Elle s'adresse uniquement aux personnes non imposables. Grâce à ce complément, le prix d'un séjour de 8 jours peut descendre à 272 euros, soit une économie de plus de 200 euros par rapport au tarif de base. De même, un séjour de 5 jours peut être proposé à 228 euros au lieu de 404 euros, représentant une réduction de près de 45% du prix initial.

Pour s'inscrire au programme "Seniors en Vacances", le futur bénéficiaire doit d'abord remplir le formulaire disponible en ligne sur le site de l'ANCV. A ce formulaire doivent être joints plusieurs justificatifs : une attestation de retraite, un justificatif de résidence, et éventuellement un justificatif de handicap. Une fois le dossier complété, l'ANCV envoie au demandeur un numéro de dossier. Ce dernier permettra au retraité de réserver son séjour au sein d'un des établissements agréés par l'ANCV. Il devra néanmoins respecter la durée minimale prévue d'au moins 4 nuits.