Voici la durée qu'un automobiliste passe à attendre à un feu rouge au cours de sa vie

Les conducteurs passent beaucoup de temps à attendre derrière un feu rouge. Mais combien de temps exactement dure cette attente frustrante au cours d'une vie ?

Chaque jour, des millions d'automobilistes s'arrêtent, parfois plusieurs fois, devant un feu rouge. Ce geste, si banal qu'on n'y prête plus attention, ponctue nos trajets quotidiens. Qu'il s'agisse de trajets domicile-travail, de courses ou de déplacements de routine, ces pauses forcées s'accumulent, jour après jour, année après année. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander combien de jours de votre vie sont ainsi passés à attendre que la lumière passe au vert ?

A plusieurs reprises, on a déjà vu circuler le chiffre de six mois. Mais cette durée parait vraiment longue, donc nous avons réalisé nos propres calculs. Selon l'AAA, une fondation américaine pour la sécurité routière, un Américain passe en moyenne 17 600 minutes à conduire chaque année. Et selon l'INRIX, une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse des données de circulation, un conducteur moyen passe en moyenne 10% de son trajet derrière un feu rouge.

Si on considère qu'un automobiliste conduit une quarantaine d'années au cours de sa vie, un rapide calcul nous indique qu'un conducteur passe en moyenne 49 jours durant son existence à attendre derrière un feu rouge. En prenant comme base 50 années de conduite, on passe à 61 jours. Attention, ces chiffres s'appuient sur la durée moyenne de conduite observée chez les automobilistes américains. Et a priori, ces derniers passent plus de temps derrière le volant que les Français, notamment en raison des distances plus longues à parcourir outre-Atlantique.

Par conséquent, nous avons essayé d'ajuster notre calcul pour le conducteur français. Selon le ministère de la Transition écologique, une voiture française parcourt en moyenne 12 200 kilomètres par an. Et selon l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, la vitesse moyenne d'un automobiliste français se situe autour de 45 kilomètres par heure (une estimation qui prend en compte les trajets en zones rurales et urbaines). Résultat, un conducteur français passe en moyenne 271 heures chaque année au volant.

Si on considère toujours qu'on passe 10% d'un trajet à attendre derrière un feu rouge et qu'on conduit une quarantaine d'années au cours d'une vie, cela donne 45 jours à attendre que le voyant passe au vert. Si on se base sur 50 années de conduite, on passe à 56 jours.

Tous ces calculs contiennent évidemment une part d'approximation et se basent sur plusieurs hypothèses. Néanmoins, on peut retenir qu'un automobiliste passe en moyenne entre 45 et 60 jours de sa vie à attendre derrière un feu rouge. A noter que tous ces chiffres doivent varier si on habite en ville ou en zone rurale. Et si on ajoute le temps passé à attendre un feu rouge en tant que piéton, passager ou cycliste, le compteur dépasse très probablement les deux mois.