L'IA de Meta arrive dans Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger… Voici comment s'en servir

Meta AI sera disponible en France, en français, dans les prochaines semaines. Une nouvelle expérience pour les millions d'utilisateurs des réseaux sociaux de Meta.

La firme américaine de Mark Zuckerberg va déployer dans les prochaines semaines Meta AI, son intelligence artificielle générative optimisée pour les interactions sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Avec près de 80% des Français connectés à au moins un de ses réseaux sociaux, Meta AI deviendra probablement la première expérience d'IA conversationnelle pour des millions d'utilisateurs, succédant à l'expérience initiale de ChatGPT. L'objectif de Meta est clair : rendre l'intelligence artificielle accessible et intuitive, directement au sein des applications que les utilisateurs utilisent quotidiennement.

Dans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

Après des mois de négociations réglementaires, le géant américain commence le lancement de son assistant conversationnel dans 41 pays européens, dont la France. Si Meta n'a pas encore communiqué de date précise pour l'Hexagone, les fonctionnalités IA devraient arriver "dans les prochaines semaines." Dans sa communication officielle le géant des réseaux sociaux reconnaît un retard à l'allumage et tacle l'Europe : "Il nous a fallu plus de temps que prévu pour déployer notre technologie d'IA en Europe, car nous continuons à naviguer dans un système réglementaire européen complexe."

Meta AI sera intégré directement aux quatre principaux réseaux sociaux du groupe : Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Les utilisateurs pourront le reconnaître grâce à une nouvelle icône bleue et l'invoquer simplement en tapant "@MetaAI" dans une conversation de groupe (sur Messenger par exemple). L'assistant pourra alors aider à planifier un voyage, suggérer des idées de dîner, répondre à des questions ou même générer du contenu créatif. Par exemple, dans un groupe WhatsApp organisant des vacances, les utilisateurs pourront demander à Meta AI de proposer des activités à Vancouver ou de traduire rapidement un document. Sur Instagram, l'IA pourra aider à rédiger des légendes ou suggérer des contenus en fonction des centres d'intérêt de l'utilisateur.

Exemple d'une demande simple avec Meta AI (depuis les Etats-Unis pour le moment). © Capture d'écran / JDN

En revanche, au lancement en Europe et en France, Meta AI ne sera qu'une version bridée de son assistant américain. Plusieurs fonctionnalités phares seront initialement absentes : génération d'images, mémoire conversationnelle ou capacités créatives avancées.

Llama en moteur derrière Meta AI

Meta AI est propulsé par l'avant dernière génération des modèles Llama, précisément la version 3.2, sans que l'on sache exactement la taille précise du modèle utilisé Llama a été entraîné sur des trillions de tokens de données textuelles, ce qui lui permet de comprendre et de générer du contenu dans plusieurs langues avec une grande précision. Pour affiner encore un peu plus son expertise en français, Meta a surement procédé à un fine-tuning plus avancé. En complément, il est fort à parier que Meta utilise des garde-fous (probablement plus important qu'aux Etats-Unis) pour respecter le cadre européen réglementaire (AI Act, RGPD notamment).

Bien que la version européenne soit initialement limitée aux fonctionnalités textuelles dans six langues, le modèle complet de Meta AI est capable de traiter et de générer plusieurs types de contenus (texte, images, et bientôt audio). En France et en Europe l'assistant devrait également utiliser des technologies de récupération d'information (RAG) pour accéder à des informations actualisées du web, permettant ainsi de répondre à des questions factuelles avec précision.

Exemple des fonctionnalités de création d'image (indisponible au lancement en Europe). © Capture d'écran / JDN

Comment bien prompter Meta AI ?

Pour tirer le meilleur parti de Meta AI, il est possible de suivre les techniques de prompting recommandées par Meta pour ses modèles Llama. La clé est d'utiliser un format de prompt structuré qui précise clairement les rôles (système, utilisateur, assistant) dans votre conversation. Pour des résultats optimaux avec Meta AI, placez toujours vos instructions principales en début de message et soyez précis dans vos demandes. Les performances sont également améliorées quand vous définissez clairement la tâche à accomplir : description, analyse, recommandation, ou création de contenu. Meta AI est particulièrement performant quand vous lui demandez de réaliser des tâches sociales ou créatives, conformément à sa conception pour les plateformes de réseaux sociaux.

Exemple de prompts simples mais efficaces avec Meta AI :

Pourrais-tu me proposer un itinéraire de 3 jours à Rome avec les sites incontournables à visiter et quelques recommandations de restaurants locaux? J'aimerais éviter les endroits trop touristiques et découvrir l'authentique cuisine romaine.

Notre groupe doit organiser un quiz pour une soirée d'entreprise. Peux-tu nous proposer 10 questions culturelles de difficulté moyenne sur des sujets variés comme le cinéma, la musique et la littérature?

Peux-tu me suggérer 5 idées de plats végétariens faciles à préparer pour un dîner entre amis ce weekend ? J'aimerais des recettes qui peuvent être préparées en moins d'une heure.

Pour le grand public, l'IA intégrée aux applications de Meta représente un accès facile et immédiat à un assistant intelligent, sans installation supplémentaire. Les utilisateurs pourront rapidement obtenir des recommandations, créer du contenu pour leurs publications ou planifier des événements directement dans leurs conversations. Pour les professionnels, l'intérêt est pour l'instant très limité. La version européenne de Meta AI arrive amputée de ses fonctionnalités les plus innovantes, notamment la génération d'images et la mémoire conversationnelle. Les entreprises et créateurs de contenu devront se contenter d'un simple chatbot textuel, loin des capacités créatives disponibles pour les utilisateurs américains. La véritable valeur pour les professionnels consistera surtout à observer comment les particuliers s'approprient cet outil au quotidien, pour potentiellement identifier de nouvelles opportunités d'engagement.