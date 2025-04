Comment déployer sa solution IA d'entreprise en 5 étapes

Un mode d'emploi conçu à partir des retours d'expérience et des meilleures pratiques observées directement auprès des décideurs qui pilotent cette révolution au quotidien.

En 2025, l'intelligence artificielle s'affirme comme un tournant majeur pour les entreprises, avec des gains de productivité estimés à 20% et des économies de temps atteignant 43% sur certaines tâches. Pour comprendre cette transformation, une enquête a été menée auprès de 42 dirigeants d'entreprises françaises de toutes tailles et secteurs. Leurs témoignages révèlent comment ils perçoivent l'IA, leur rôle dans son déploiement, les initiatives concrètes déjà mises en place et les défis rencontrés.

Réalisé en collaboration par Figaro Emploi Pro, Cominty et BlueBirds, le livre blanc propose une feuille de route structurée en étapes pour réussir l'adoption de l'IA comme levier stratégique de compétitivité et de transformation.

Les 5 étapes de la réussite

Le déploiement de l'IA en entreprise commence par identifier les processus à optimiser et les cas d'usage à fort potentiel. L'approche privilégie des projets pilotes courts (3-6 mois), avec des objectifs précis de gain de productivité ou de réduction des coûts, mesurables par des indicateurs concrets. L'intégration réussie passe par une gouvernance claire : définir un référent IA, adapter les systèmes existants, former les équipes et établir un cadre réglementaire strict. L'enjeu est de transformer un concept technologique en levier opérationnel, sans perdre de vue les aspects éthiques et juridiques.

Pour consulter l'ensemble des enseignements des 42 dirigeants, accédez au rapport complet ici.