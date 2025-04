Il crée une IA pour la maladie de son fils et la rend accessible à tous - 500 000 personnes en profitent déjà

Dix mois d'angoisse pour un diagnostic ont changé la vie d'un père espagnol. Sa douleur a donné naissance à une révolution médicale grâce à l'intelligence artificielle.

Tout commence par un soir banal dans la salle de bain familiale. Le petit Sergio, trois mois, s'immobilise soudain, le corps secoué de spasmes. Pour Julián Isla et sa femme Lucía, c'est la panique, puis la course contre la montre. Les visites à l'hôpital et les consultations de spécialistes s'enchaînent, avec des médecins démunis face à l'inexplicable. Au fil des mois, l'angoisse devient leur quotidien. Mais, de ce désespoir, va éclore une idée capable de changer des milliers de vies.

Durant dix longs mois, la famille Isla vit l'enfer de l'errance médicale. Les crises de Sergio se multiplient—parfois jusqu'à vingt en une seule journée—sans qu'aucun spécialiste ne puisse poser un diagnostic précis. "Nous avons ressenti de la peur et une grande incertitude. Nous avons dépensé temps et argent pour consulter des spécialistes, en vain", se rappelle Julián. L'annonce du diagnostic, syndrome de Dravet, arrive trop tard pour éviter certaines séquelles. Derrière la douleur, un sentiment d'injustice : pourquoi la technologie, si présente partout, semble-t-elle absente lorsqu'il s'agit de la santé de son enfant ?

Porté par cette question, Julián, ingénieur logiciel pour Microsoft à Madrid, se lance dans une mission personnelle. Son but : éviter à d'autres familles le calvaire qu'il a vécu. Le déclic survient en 2017, lorsqu'il écoute Satya Nadella, PDG de Microsoft, partager l'histoire de son fils atteint de paralysie cérébrale. Emu, Julián écrit à Nadella, lui confiant son rêve d'un diagnostic rapide pour tous. La réponse, presque immédiate, ouvre la voie : Julián est mis en relation avec les équipes spécialisées en intelligence artificielle du groupe.

© Borja Merino Fotografo // info@borjamerino.com - 665803896

Il cofonde alors la Fondation 29, dédiée à l'innovation médicale grâce à l'IA. Avec une équipe de développeurs, il planche sur un outil capable d'analyser des milliers de symptômes et données médicales, et de proposer rapidement des pistes de diagnostic. L'idée prend forme : "L'intelligence artificielle est un facilitateur", explique Julián. "Nous avons transformé notre douleur en moteur pour aider les autres."

En 2023, après des années de travail, Julián et la Fondation 29 présentent DxGPT, un outil accessible gratuitement en ligne, qui permet de suggérer en quelques minutes des diagnostics de maladies rares. Basé sur les dernières avancées en intelligence artificielle, DxGPT a déjà été utilisé par plus de 500 000 personnes à travers le monde. A Madrid, plus de 6 000 médecins disposent désormais d'une version adaptée, intégrée au système de santé public. "Je veux fournir un diagnostic à ceux qui n'en ont pas, c'est possible", affirme Julián. Grâce à la puissance de l'IA, l'odyssée médicale que la famille Isla a connue appartient de plus en plus au passé pour d'autres parents.

Aujourd'hui, l'outil DxGPT est accessible en ligne, ouvert à tous, partout dans le monde. Ce qui était hier une réponse à la douleur d'un seul père est devenu une ressource précieuse pour toute personne en quête d'un diagnostic.