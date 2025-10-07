OpenAI lance les "apps" dans ChatGPT et livre un SDK

ChatGPT accueille des applications tierces utilisables directement dans la conversation. Un Apps SDK en préversion permet aux développeurs de concevoir leurs propres applis.

OpenAI a officialisé ce 6 octobre l'arrivée d'apps intégrées à ChatGPT, accessibles en langage naturell — " Spotify, crée-moi une playlist " — et manipulables via des interfaces intégrée à la conversation. OpenAI déploie simultanément un Apps SDK en préversion, bâti sur le Model Context Protocol (MCP), pour permettre aux développeurs de créer leurs apps. Mais les premières applis arrivent déjà, avec des partenaires comme Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify et Zillow.

Le lancement concerne d'abord les utilisateurs connectés hors Union européenne, sur les offres Free, Go, Plus et Pro. L'ouverture à l'UE et aux offres Business, Enterprise et Edu est annoncée pour plus tard dans l'année.

Concrètement, à l'usage, les apps apparaissent à la demande ou sous forme de suggestion contextuelle lorsque c'est pertinent. Exemples donnés par OpenAI : discuter achat immobilier et faire surgir une carte Zillow filtrée selon le budget ; partir d'un plan et demander à Canva de générer un diaporama ; suivre un cours sur Coursera et interroger en direct un point de la vidéo. La promesse est de rendre les services transactionnels et créatifs plus fluides, sans basculer hors de la conversation.

Côté SDK, les soumissions d'apps doivent commencer "plus tard cette année", avec une revue de conformité et, à terme, un portail dédié. OpenAI évoque aussi des mécanismes de monétisation à venir, dont la prise en charge de l'Agentic Commerce Protocol pour le paiement instantané dans ChatGPT.