L'éclipse du siècle arrive et va plonger la France dans le noir : "On ne reverra pas ça de notre vivant"

Une éclipse solaire totale traversera l'Europe. La France vivra une éclipse partielle spectaculaire en fin d'après-midi.

La dernière fois que l’ombre de la Lune a recouvert une portion du continent européen, c’était le 11 août 1999. Vingt-sept ans plus tard, le phénomène revient. Bientôt, une éclipse solaire totale balaiera un arc colossal depuis les confins de l’océan Arctique jusqu’aux côtes méditerranéennes de l’Espagne, en passant par l’Islande. Pendant un peu plus de deux minutes au maximum, le disque lunaire masquera intégralement le soleil, plongeant la bande de totalité dans une obscurité crépusculaire en plein cœur de l’après-midi.

Pour un observateur français, l’événement se présentera sous la forme d’une éclipse partielle, mais néanmoins saisissante. Le Soleil sera grignoté jusqu’à environ 90 à 95 % dans le sud-ouest de la France (davantage près de la frontière espagnole), produisant une baisse notable de la luminosité ambiante et une ambiance irréelle en fin de journée. L’événement débutera aux alentours de 19h30 heure française (UTC+2 en heure d’été) et atteindra son maximum vers 20h30, juste avant que le Soleil ne bascule sous l’horizon. Les éclipses totales visibles depuis l’Europe sont espacées de plusieurs décennies. La prochaine éclipse totale observable depuis le territoire français n’interviendra pas avant le 3 septembre 2081. Autant dire que pour l’immense majorité des Européens, c’est le rendez-vous astronomique d’une vie.

Le principe est d’une simplicité trompeuse : la Lune s’interposera exactement entre la Terre et le Soleil, un alignement que les astronomes appellent syzygie. Le disque lunaire, 400 fois plus petit que le Soleil mais également 400 fois plus proche de nous, le recouvre alors presque parfaitement. Alors, quelle est la date de ce spectaculaire événement ?

Il se produira le 12 août précisément. En Espagne, où la bande de totalité recouvrira environ 40% du territoire national en plein pic touristique de la mi-août, le gouvernement a créé une Commission Interministérielle dédiée, impliquant 12 ministères et 16 communautés autonomes. L’Association espagnole du tourisme rural (ASETUR) a même lancé un programme de certification pour les hébergements ruraux, afin d’endiguer la spéculation tarifaire.

En Islande, la situation est proportionnellement encore plus tendue. Avec une population minuscule et des infrastructures d’accueil structurellement limitées, l’île affiche déjà complet dans la bande de totalité (Reykjavik, Reykjanes, Snæfellsnes). Les tarifs hôteliers auraient déjà bondi de 60 à 100% par rapport aux prix saisonniers déjà élevés du mois d’août.

Sur les océans, l’industrie maritime a fléché une flottille de navires d’expédition de classe polaire vers la trajectoire nord-atlantique de l’ombre. Des bâtiments comme l’Ultramarine, l’Ocean Explorer ou le Greg Mortimer proposeront des itinéraires d’une à deux semaines entre l’Islande et les fjords du Groenland oriental, avec à bord des météorologues, des astronautes et des spécialistes des éclipses. Virgin Voyages reprogramme également des itinéraires au large de l’Espagne et des Baléares.