Perplexity Email, un assistant mail IA qui tient (enfin) ses promesses

Perplexity propose depuis septembre un assistant mail particulièrement utile pour les utilisateurs à forte activité.

C’est l’une des tâches les plus chronophages du travail moderne, et pourtant rares sont les outils capables de véritablement l’automatiser. Malgré l’intégration de Gemini dans Gmail ou de Copilot dans Outlook, la gestion intelligente des mails par l’IA générative a peu progressé ces dernières années. Manque de contexte, confidentialité des échanges, volumes trop importants… Les freins restent nombreux. En annonçant Email Assistant en septembre dernier, Perplexity a formulé une promesse claire : redonner du temps aux utilisateurs débordés en simplifiant la quête de "l’inbox zero”. Le JDN a pu tester cet assistant et, surprise, il tient ses promesses.

La véritable force d’Email Assistant

La véritable différence entre Email Assistant et des outils comme Gemini, Copilot ou les autres intelligences artificielles de gestion d’e-mails réside dans son fonctionnement asynchrone. L’IA de Perplexity est capable de traiter les messages sans intervention humaine directe. Plus qu’un simple assistant, c’est un agent proactif : il apprend progressivement de vos échanges, assimile votre style rédactionnel, vos réponses types et construit un contexte de compréhension personnalisé. Grâce à cela, il peut prendre en charge la gestion complète de votre boîte mail, classer automatiquement les messages par catégorie (marketing, notifications, à répondre, urgents, etc.) et vous offrir une vue synthétique des priorités en un coup d’œil.

Une fois la classification établie, et continuellement mise à jour, l’IA génère des brouillons de réponse personnalisés, adaptés au contexte des échanges précédents. Elle adopte non seulement votre ton habituel, mais aussi votre façon de formuler les réponses. Mieux encore, la synchronisation avec votre agenda lui permet de proposer automatiquement des créneaux de rendez-vous cohérents avec vos disponibilités réelles. Résultat : on passe de cinq minutes pour rédiger un e-mail à quelques secondes pour valider un brouillon. Sur une journée de travail, le gain de temps devient considérable, surtout pour les utilisateurs avec un flux de courriels important. Petit plus, l’outil est compatible avec le RGPD et certifié SOC 2.

Pour installer Perplexity Email, rien n’est plus simple. Il suffit de se rendre sur https://www.perplexity.ai/assistant et de cliquer sur votre fournisseur (Gmail ou Outlook). La gestion intelligente des mails débute alors instantanément.

Notre expérience

L’assistant Perplexity Email est, pour l’heure, disponible uniquement pour Gmail et Outlook. Nous l’avons testé pendant quinze jours sur une boîte Gmail professionnelle. L’onboarding est fluide : avant de démarrer, l’assistant invite à renseigner plusieurs paramètres, notamment vos préférences de réunion (horaires de travail, durée des meetings, temps minimum entre deux rendez-vous), le lieu habituel des réunions et les étiquettes que vous souhaitez activer.

Durée des réunions dans Perplexity Mail. © Capture d’écran / JDN

Par défaut, Perplexity Email applique huit étiquettes automatiques à vos messages :

To Respond : e-mails nécessitant une réponse rapide.

: e-mails nécessitant une réponse rapide. FYI : messages purement informatifs, sans action requise.

: messages purement informatifs, sans action requise. Awaiting Reply : fils de discussion en attente de réponse.

: fils de discussion en attente de réponse. Meeting Update : notifications liées aux réunions.

: notifications liées aux réunions. Actioned : conversations déjà traitées.

: conversations déjà traitées. Cold Email : sollicitations non demandées, à traiter selon disponibilité.

: sollicitations non demandées, à traiter selon disponibilité. Notifications : alertes automatiques (LinkedIn, réseaux sociaux, etc.).

: alertes automatiques (LinkedIn, réseaux sociaux, etc.). Marketing : contenus promotionnels ou newsletters.

Deux emails nécessitant des réponses rapides sont ici générés par Perplexity. © Capture d’écran / JDN

Dans l’ensemble, le classement automatique s’est révélé pertinent et cohérent. Seul bémol : les nombreux communiqués de presse reçus ont systématiquement été rangés dans la catégorie Marketing, alors que certains auraient mérité une réponse, (on est là sur un besoin métier très spécifique). Or, Perplexity ne rédige de brouillon que pour les e-mails classés en “To Respond”. Malgré cette limite, le gain de temps est indéniable. Il devient possible de trier sa boîte de réception sans ouvrir chaque message, tout en apprenant à faire progressivement confiance à l’assistant. Les brouillons générés se sont révélés clairs, bien contextualisés et souvent directement exploitables : lors de nos quinze jours de test, moins de 10% des réponses suggérées ont nécessité une réécriture complète. Enfin, et c’est sans doute le plus appréciable, nul besoin d’outil externe ni de commandes complexes : l’assistant, entièrement asynchrone et directement connecté à votre boîte de réception, fonctionne nativement dans Gmail et Outlook.

Le seul véritable problème d’Email Assistant

Le principal point faible d’Email Assistant ? Son prix. Nous avons pu tester l’outil pendant quinze jours grâce à l’essai gratuit proposé par Perplexity, mais pour continuer à l’utiliser, il faut souscrire à l’abonnement Perplexity Max, facturé 200 dollars par mois. Un montant élevé, d’autant que, contrairement aux formules premium d’Anthropic ou d’OpenAI, les avantages exclusifs de l’offre Max restent limités : accès anticipé aux nouveaux produits, utilisation illimitée de Perplexity Research, utilisation illimitée des modèles frontières d’OpenAI et Anthropic, ou encore génération vidéo et support prioritaire. Des bonus intéressants, certes, mais loin de justifier un tel prix pour un usage centré sur la messagerie.

Enfin, reste une inconnue majeure : la réaction d’OpenAI, mais aussi celle des géants historiques que sont Outlook et Gmail. Si ChatGPT venait à intégrer une gestion asynchrone et contextuelle des e-mails, l’avantage de Perplexity pourrait rapidement s’éroder. Et il en irait de même si Microsoft ou Google décidaient d’activer ce type de fonctionnalités directement au cœur de leurs clients de messagerie, ce qui leur offrirait un levier immédiat grâce à leur base d’utilisateurs massive. En attendant, Perplexity Email demeure l’une des expériences les plus abouties pour qui cherche à reprendre le contrôle de sa boite mail moyennant le prix fort.