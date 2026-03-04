GPT-5.2 est mort, vive GPT-5.3 !

OpenAI met à jour son modèle phare. Au programme : un modèle plus souple, plus précis et plus humain.

En pleine crise sur fond d'accord controversé avec le Pentagone, OpenAI déploie GPT-5.3 Instant. Le modèle, dont le moteur avait déjà été déployé dans Codex en février, vient remplacer progressivement la gamme GPT-5.2. Depuis le lancement décevant de GPT-5, la start-up enchaîne les micro-mises à jour pour retenir des utilisateurs de plus en plus courtisés par un Gemini qui monte en puissance et un Claude qui accumule les fonctionnalités exclusives à un rythme soutenu. Reste que GPT-5.3 Instant n'est pas qu'un coup de communication, le modèle cible les petits irritants bien réels de ChatGPT.

Un modèle plus souple et plus précis

GPT-5.3 Instant devient le modèle par défaut pour les réponses textuelles ne nécessitant pas de raisonnement. Une version GPT-5.3 Thinking arrivera prochainement, promet OpenAI. La version Instant est bien plus permissive que la précédente. Lorsque confronté à des questions sensibles, sur la santé par exemple, le modèle avait tendance à ne pas répondre. GPT-5.3 Instant gomme ce trait de caractère et aborde plus aisément ces sujets, avec mesure mais sans morale.

Très utilisé comme moteur de recherche, GPT-5.3 Instant apporte plus de souplesse lors des recherches web. GPT-5.2 avait tendance à se baser prioritairement sur les sources issues du web plutôt que sur ses propres connaissances se comportant presque davantage comme un perroquet que comme un véritable outil de réflexion. GPT-5.3 corrige ce phénomène : le modèle s'appuie d'abord sur sa connaissance interne et mobilise les données récentes du web en second recours pour étayer ses propos. Le résultat ? Un modèle qui devrait paraître plus intelligent, notamment en situation d'analyse.

OpenAI revient aux bases de l’IA générative

Avec GPT-5.3 Instant, OpenAI semble revenir aux sources de ce qui a fait son succès : un modèle plus intelligent et plus humain. Le ton devient plus naturel et conversationnel, plus proche d'un GPT-4o si l'on lit les intentions d'OpenAI entre les lignes. Les formules toutes faites et les tics typiques des modèles génératifs devraient être largement atténués. Enfin, le modèle devrait être plus cohérent d'une conversation à l'autre, l'utilisateur devrait avoir l'impression de parler à la même personnalité au fil de ses échanges.

Illustration directe de ce retour aux sources, ChatGPT devrait retrouver des capacités d'écriture créative. Les équipes ont spécifiquement affiné le modèle pour qu'il soit capable d'écrire des textes avec des tons précis, tout en gardant une cohérence stable. On attend donc une écriture plus humaine, plus proche, espérons-le, d'un GPT-4.1. Enfin, le modèle continue de réduire ses taux d'hallucination, notamment sur la médecine, le droit et la finance. "GPT‑5.3 Instant réduit les taux d'hallucinations de 26,8 % lorsqu'il utilise le web et de 19,7 % lorsqu'il s'appuie uniquement sur ses connaissances internes", détaille OpenAI.

Un pricing stable

Côté entraînement OpenAI reste discret. La system card ne mentionne aucun changement méthodologique notable par rapport à GPT-5.2. Reste que le modèle évolue visiblement sur un terrain sensible : la gestion des conversations liées à la santé mentale. Sans en faire un argument marketing, OpenAI a introduit de nouveaux benchmarks sur l'automutilation, la dépendance émotionnelle et la détresse psychologique. Des problématiques largement remontées dans l'actualité ces derniers mois.

Sur le pricing, OpenAI maintient les tarifs de GPT-5.2 Instant : 1,75 dollar en entrée et 14,00 dollars en sortie, par million de tokens. Le modèle est disponible dans ChatGPT et via l'API sous l'identifiant gpt-5.3-chat-latest. Attention, GPT-5.2-Instant sera de son côté débranché le 3 juin.

GPT-5.3 Instant ne réinvente pas ChatGPT. Mais dans une course où Gemini et Claude gagnent du terrain chaque semaine, même les progrès incrémentaux comptent. Pour OpenAI, l'enjeu n'est plus de surprendre : c'est de ne pas décevoir.