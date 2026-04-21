"Il faut être capable de dire : je sais que je vaux tant" : une DRH explique aux salariés comment augmenter sa rémunération

Une directrice des ressources humaines révèle aux salariés la meilleure méthode pour maximiser ses chances d'obtenir une augmentation de salaire.

Alors que la période des entretiens annuels se termine, vous pensez peut-être déjà à l'année prochaine. Nouvelles revendications, promotion souhaitée, salaire toujours insuffisant… Les raisons d'espérer mieux l'année prochaine sont multiples. Et pour y parvenir, il est nécessaire d'être bien préparé. Pour se faire, le JDN a contacté Amandine Reitz, directrice des ressources humaines expérimentée.

"Une augmentation se travaille dès maintenant, pendant 1 an, ce n'est pas une discussion à un moment précis. Ça ne se prépare pas une semaine avant si on veut se donner les chances de l'avoir", précise-t-elle d'emblée. Comme toute négociation, le salaire a un mécanisme particulier d'offre et de demande. L'entreprise a un budget alloué et le salarié a des demandes plus ou moins précises. L'un des premiers piliers est de savoir précisément ce à quoi on peut prétendre.

"Il faut être capable de dire les choses. Les grosses hausses de salaire ont souvent lieu en changeant d'entreprise mais si on ne veut pas partir, il faut être capable de dire : « je sais que mon profil vaut tant sur le marché, est ce possible d'atteindre ce salaire ou d'avoir un plan pour l'atteindre d'ici 2 ans »", explique Amandine Reitz. En plaçant un tel dialogue, le manager sait ce que le salarié attend et il pourra tenter de l'anticiper dans ses budgets futurs, ou préciser ce qu'il attend du salarié pour l'obtenir.

"On attend souvent une augmentation lorsqu'on travaille beaucoup mais si ces tâches supplémentaires ont peu d'impact, alors elles ne seront pas forcément reconnues. Ce qui est fait en plus des missions doit être évoqué avec le manager en amont pour être certain de ne pas faire des efforts dans la mauvaise direction", préconise la directrice des ressources humaines. Là encore, la professionnelle recommande de dialoguer régulièrement avec son responsable pour être sûr de faire ce qui est attendu.

Ce point mène vers une autre astuce d'Amandine Reitz. "Il faut tenir un document dans lequel on note toutes ses réussites. Ce n'est pas nécessaire de noter toutes les petites victoires mais il faut mettre en avant ce qui a aidé l'entreprise à atteindre ses objectifs. Ça peut être des process ou des chiffres. Le but est de pouvoir rappeler ce qu'on a fait de bien lors du suivi avec les managers". Votre supérieur pourra plus difficilement vous dire non si vous avez une liste précise de vos succès de l'année.

A l'inverse, la DRH indique que certains comportements bloquent souvent les négociations. "Il ne faut jamais jouer le lièvre avec une autre offre, ça peut directement briser la confiance tant sur le moment qu'à l'avenir si vous restez", explique-t-elle avant de poursuivre. "De même, les éléments personnels ne sont jamais entendus, inutile de parler de votre divorce ou de vos soucis d'argent. Beaucoup le font mais sans succès." En bref, ouvrez un document Word, notez vos réussites annuelles et vous arriverez armé pour votre prochaine négociation.