Des parents économisent 4 262 euros d'impôt en cochant une seule case dans leur déclaration de revenus

Une case sur la déclaration de revenus permet à des millions de parents de bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 4 262 euros. Certains contribuables oublient de la déclarer au fisc et payent donc trop d'impôt sur le revenu.

Il manque une case à beaucoup de parents. Evidemment le Journal du net ne se permet pas de juger la santé mentale de celles et ceux qui élèvent les futures générations. Nous parlons ici de la déclaration de revenus. "Beaucoup de parents oublient de cocher une case particulièrement intéressante dans leur déclaration de revenus chaque année, et qui passent alors à côté d'un avantage fiscal considérable", nous confie une employée d'un centre des finances publiques en Île-de-France.

Cette case est dédiée à tous les parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants. 23% des enfants en France grandissent au sein d'une famille monoparentale d'après l'Insee. L'Institut national de la statistique et des études économiques précise que la monoparentalité touche une famille sur 4, soit plus de 2 millions de foyers au total. La plupart de ces personnes peuvent donc cocher la case T dans leur déclaration de revenus : une case réservée aux parents isolés.

L'administration fiscale reconnait le statut de "parent isolé" aux parents célibataires, divorcés ou séparés qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants. Les enfants peuvent être mineurs ou bien majeurs, mais dans ce cas ils doivent être rattachés au foyer fiscal du parent. Alors que le fisc accorde, en temps normal, une demi-part fiscale aux parents ayant un enfant à charge, les parents isolés peuvent prétendre à une autre demi-part fiscale supplémentaire. Un détail non négligeable quand on connait la logique du système d'imposition en France : plus un foyer comptabilise de parts et moins le montant de l'impôt sur le revenu à payer sera élevé.

Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'une mère de famille ayant un enfant à charge et un revenu net imposable de 31 000 euros sur l'année. Son quotient familial s'élève à 1,5 part fiscale : une pour elle et 0,5 pour son enfant. Son revenu imposable, une fois divisé par 1,5, tombera alors à 20 666 euros. Selon le barème d'imposition en vigueur, son impôt brut s'élèvera à 1 496 euros.

Si cette mère de famille coche la case T, afin de se déclarer comme parent isolé, elle profitera d'un quotient familial s'élevant à 2 parts fiscales. Son revenu imposable sera alors de 15 500 euros. L'impôt brut de cette mère de famille chutera à 858 euros, soit une réduction d'impôt de 638 euros. Néanmoins, cette réduction d'impôt générée grâce à la case T est plafonnée. Elle ne peut pas dépasser 4 262 euros par an.

Même dans le cadre d'une garde alternée, suite à une séparation par exemple, les deux parents peuvent cocher la case T. Chacun pourra alors prétendre au statut de parent isolé et bénéficier d'un quart de part fiscale supplémentaire, soit 0,25 en plus sur leur quotient familial respectif. Dans ce cas précis, le plafond de la réduction d'impôt offerte par la case T est également divisé par deux, s'élevant ainsi à 2 131 euros.

Néanmoins, un adulte peut perdre son statut de parent isolé s'il se met à vivre en concubinage avec une autre personne. L'exigence légale stipule que le parent ne doit cohabiter qu'avec ses enfants à charge dans son habitation. Une exception existe toutefois pour les membres de la famille directe : un parent isolé peut vivre avec son père, sa mère, un frère ou une sœur sans perdre son statut fiscal particulier. Pour la déclaration de revenus à remplir en 2026, c'est la situation familiale du parent au 1er janvier 2025 qui est prise en compte. Si le parent s'est mis en concubinage au cours de l'année 2025, alors c'est la composition du foyer au 31 décembre 2025 qui est prise en compte.

Autre subtilité concernant les personnes ayant perdu leur conjoint et élevant seules leurs enfants. Elles pourraient naturellement se considérer comme parents isolés et cocher la case T de leur déclaration. Il s'agit pourtant d'une erreur. L'administration fiscale rappelle que les veufs et veuves disposent du même nombre de parts fiscales qu'un couple marié ou pacsé. Ces contribuables doivent donc cocher la case V dans leur déclaration de revenus.