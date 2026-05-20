Google I/O : toutes les annonces IA... et ce qu'elles disent de la stratégie de Google

A l'occasion de Google I/O, Google a dévoilé une flopée de mises à jour et de nouveaux produits axés sur l'IA. Objectif : reconquérir les développeurs et s'imposer chez les particuliers.

2026 est bel et bien l'année de la personal intelligence. C'est ce qui ressort des annonces de Google à l'occasion de sa conférence I/O annuelle à Mountain View, ce mardi 19 mai. L'IA infuse désormais l'ensemble de la stack logicielle Google, avec un objectif clair : personnaliser au maximum l'expérience utilisateur. Retour sur les principales annonces.​​

Gemini Omni, une nouvelle famille de modèle

C'est l'annonce phare de la conférence. Attendu depuis plusieurs jours et aperçu sur le web, Gemini Omni est une nouvelle famille de modèles d'IA nativement multimodale. Son, image, vidéo, texte… l'IA est capable de traiter l'ensemble des modalités conjointement pour produire un résultat cohérent. La capacité de génération emblématique d'Omni ? La vidéo. Avec Gemini Omni, Google promet qu'il devient possible d'éditer ses propres vidéos avec l'IA, ouvrant une expérience véritablement nouvelle.

Pour l'heure, Gemini Omni permet uniquement de générer des vidéos en sortie. L'objectif à terme est toutefois de supporter n'importe quel type de modalité en sortie.​​

Gemini 3.5 Flash, plus puissant, plus rapide

C'est l'annonce qui ravira certainement le plus les développeurs. A l'occasion de I/O, Google annonce l'arrivée de Gemini 3.5, sa nouvelle famille de LLM à l'état de l'art. Pour l'heure, Google publie uniquement la version Flash de 3.5. Elle serait dans les benchmarks supérieure à 3.1 Pro en code, orchestration d'agents et appels d'outils (tools calings). La vrai force du modèle ? Il est jusqu'à 4 fois plus rapide (250 tokens / seconde) que les autres modèles frontières concurrents (Claude Opus 4.7 ou encore GPT-5.5) pour la moitié du prix. Assez fort, très Google.

Le modèle est disponible partout dans l'écosystème Google, de Google AI Studio en passant par l'app Gemini, Antigravity ou encore dans son AI Mode. Gemini 3.5 Pro n'est pour l'heure pas annoncé mais Google promet de publier le modèle le mois prochain. On doit s'attendre, ici encore, à un nouveau gap d'intelligence.

Gemini Spark, la réponse de Google à Claude Desktop

Le but de Gemini Spark ? Que chaque utilisateur dispose d'un agent IA personnel, à la manière de Claude Desktop. Docs, emails, chat… L'agent peut exécuter en arrière-plan des tâches complexes. Basé sur Gemini 3.5, il est capable de créer des fichiers en totale autonomie ( slides, tableurs Excel) sans que l'utilisateur n'ait à intervenir. L'outil supporte les MCP et les skills. Spark est interrogeable sur PC mais également sur smartphone et, grâce à un mode vocal avancé, se veut utilisable facilement n'importe où.

L'agent sera disponible pour les abonnés Google AI Pro aux Etats-Unis dès la semaine prochaine. Pour fonctionner, Spark s'appuie sur une machine virtuelle dans le cloud de Google, rendant inutile de laisser sa machine allumée en continu.​​

Une nouvelle version d'Antigravity axé sur l'agentique

Avec Antigravity 2.0, Google transforme son IDE en une véritable usine à agents autonomes. L'environnement de développement devient une application desktop native qui sert de hub central pour orchestrer des agents IA sur un même projet. Le but : développer plus rapidement et avec une grande précision des projets complexes. Chaque agent dispose d'un accès au shell et aux outils, sur le principe de Claude Code, pour réaliser ses tâches.

Pour illustrer les capacités de la plateforme, Google indique qu'Antigravity 2.0 est parvenu à développer le coeur d'un système d'exploitation fonctionnel en seulement 12 heures, en mobilisant 93 sous-agents IA et en générant 2,6 milliards de tokens. Ces nouveautés suffiront-elles à séduire une communauté de développeurs captée depuis plusieurs mois par Anthropic ? Rien n'est moins sûr.​​​​​​​​​​​​​​​​

Des lunettes IA pour cette année

​​​Google profite de sa conférence pour confirmer l'arrivée à l'automne de ses premières lunettes IA sous Android XR, plateforme co-développée avec Samsung et Qualcomm. Deux gammes sont prévues : un modèle audio embarquant un assistant vocal Gemini, et un modèle équipé d'un affichage intégré, attendu plus tard. Google s'est associé à Gentle Monster et Warby Parker pour la partie design, avec des montures pensées pour un port quotidien.

© Google

Côté fonctionnalités, les lunettes audio s'appuient sur Gemini pour identifier ce que l'utilisateur regarde, assurer la navigation, gérer appels et SMS, capturer photos et vidéos retouchables via Nano Banana, traduire en temps réel l'oral comme l'écrit, et déclencher des actions en plusieurs étapes. Les lunettes seront compatibles Android et iOS. La version audio sera disponible dès l'automne.​​​​​​​​​​​​​​​​

Les autres actualités IA d'I/O

Sur les plus de deux heures d'annonces, voici les autres actualités d'I/O 2026 :

Google introduit un nouveau plan AI Ultra intermédiaire à 100 dollars par mois ; l'abonnement le plus onéreux passe quant à lui à 200 dollars par mois, un tarif désormais aligné sur celui d'Anthropic.

La recherche AI Mode gagne en intelligence et propose désormais des mini-applications générées à la volée selon les requêtes, pour mieux renseigner les utilisateurs.

Avec Expression Neural, Gemini Live – qui permet de converser en temps réel avec l'IA, devient plus naturel et fluide dans ses échanges.

L'application Mac de Gemini intègre Gemini Spark pour automatiser des tâches directement depuis votre ordinateur.

Google présente Pics, une nouvelle application Workspace entièrement dédiée à la création d'images, propulsée par le modèle Nano Banana 2.​​​​​​​​​​​​​​​​

La stratégie de Google ? Rafler les développeurs et le grand public

La densité des annonces de ce Google I/O dit tout de la stratégie de l'entreprise. Sur le front des développeurs, l'offensive est massive : Google veut récupérer les équipes techniques parties chez OpenAI et Anthropic. Antigravity 2.0 y contribue, mais c'est surtout Gemini 3.5 Flash qui constitue l'argument massue, moins cher, plus puissant, jusqu'à quatre fois plus rapide que la concurrence. Une proposition de valeur difficile à ignorer.

Sur le front grand public, l'ambition est tout aussi claire : devenir le réflexe IA par défaut, de la recherche aux lunettes connectées en passant par Gemini Spark. Google part de loin : les ratés de 2023 ont laissé des traces mais ses atouts structurels restent considérables, distribution, infrastructure, données, intégration native dans Android et Chrome. Le risque, en revanche, est réel. A vouloir couvrir tous les fronts simultanément, Google s'expose à une perception de dispersion. Des dizaines de produits annoncés en quelques heures, des noms de modèles qui prolifèrent, des offres tarifaires qui se superposent : la lisibilité en prend un coup. La prochaine étape sera donc aussi importante que les annonces elles-mêmes : consolider, fusionner, simplifier. Transformer l'essai demandera un effort éditorial et produit considérable. Les annonces ne manquent pas. L'exécution, elle, reste à démontrer.​​​​​​​​​​​​​​​​