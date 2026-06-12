Quels sont les critères de visibilité dans l'IA propres au GEO local ?

La recommandation est privilégiée au simple classement traditionnel. L'IA préfère un contenu authentique, structuré et une activité régulière. La visibilité dépend en partie d'une marque forte, construite sur divers écosystèmes.

"Nouveauté" amenée par le GEO local par rapport au SEO local, le "classement" compte moins que la présence ou le fait d'être "recommandé". "La personnalisation va également modifier en profondeur notre façon d'envisager la recherche IA par rapport à la recherche traditionnelle, même sur Google", avance Greg Sterling, cofondateur de Near Media. "Les principes fondamentaux du référencement naturel sont essentiels et nécessaires, mais ne suffisent plus à eux seuls. Cependant, ce domaine est actuellement si dynamique que chaque conseil doit être pris avec scepticisme et testé."

De façon générale, les critères de visibilité du GEO local et du SEO local se ressemblent sur bien des points. Pour Jamey Lee, cofondateur de Local Ranker, "les marques déjà performantes en SEO local et sur les réseaux sociaux ont davantage de chances d'être recommandées par des LLM comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity." Google affirme d'ailleurs en substance que les bonnes pratiques en matière de référencement naturel correspondent à celles de l'optimisation pour l'IA. Cependant, l'optimisation IA va au-delà du référencement naturel traditionnel, ce qui a des implications pour le contenu et la stratégie globale.

Éditorial : valeur ajoutée et connexion

Concernant le contenu, la proximité entre SEO et GEO local est frappante. "Dans les deux cas, nous avons un contenu unique, faisant autorité et structuré", assure Greg Sterling. La création de contenu doit viser à répondre aux questions réelles des clients et à apporter une valeur ajoutée, plutôt que de simplement essayer de deviner l'algorithme de Google. Cela rappelle les notions d'Unicité, authenticité, spécificité pour l'IA récemment mises en avant par Google, sorte de pendant de l'E-E-A-T, pour Expertise, Expérience, Autorité et Fiabilité pour le SEO. Notons que, d'après une étude récente, l'intégration de citations directes et de données structurées précises dans le contenu local peut augmenter les chances d'être cité par les moteurs génératifs de plus de 25 %.

Google conseille aussi d'utiliser tous ses outils et fonctionnalités, y compris l'optimisation du profil Google Business Profile et Merchant Center. Dans ce cadre, l'IA privilégie les entreprises qui manifestent des "signes de vie" réguliers. "Pour un professionnel de santé, j'ai développé : des contenus hyperlocaux, des Google Posts et des ajouts de photos chaque semaine et des articles de blog sous forme de clusters thématiques", lance Stéphanie Barge, consultante SEO local. "Le but : tenter de répondre à des query fan out lors d'un prompt. Résultat : l'entité est devenue beaucoup plus souvent associée à sa ville dans les moteurs conversationnels et dans les suggestions générées par IA. Cela montre que les IA cherchent moins “la page la mieux optimisée” que “l'acteur le plus crédible dans un territoire donné”."

En ce qui concerne l'autorité, les NAP, pour "Name, Address, Phone number", sont toujours à travailler en GEO, pour garantir la cohérence. "Nos clients réseaux d'établissements qui maintiennent des fiches locales complètes et cohérentes améliorent leur visibilité dans les recommandations IA", soutient Jamey Lee.

Asseoir sa notoriété

La marque est un autre facteur majeur qui peut faire penser au SEO local. Mais il prend une importance particulière avec le GEO local. "Bâtir une marque faisant autorité prend du temps, mais c'est essentiel pour l'optimisation IA", pointe Greg Sterling. "Grâce notamment à la consolidation de l'identité locale de la marque, un client se positionne très bien dans l'écosystème traditionnel de Google et ressort premier sur Perplexity", ajoute Stéphanie Barge.

La diversification des avis est également importante. "Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur Google, mais aussi sur d'autres sites d'avis dans votre secteur d'activité", pense Greg Sterling. Concernant les notations, "les IA privilégient les entreprises avec des notes élevées comme on l'a remarqué chez Local Ranker", exprime Jamey Lee. "Nos partenaires qui ont les meilleures notes et récoltent régulièrement des avis positifs apparaissent plus souvent dans les réponses de ChatGPT et Perplexity."

Pour les citations, d'après AlphaTech Solution, l'analyse sémantique des IA permet d'identifier les mentions textuelles de la marque dans la presse locale ou sur des plateformes communautaires comme Reddit. Même en l'absence de liens hypertextes, ces mentions constituent des indicateurs de notoriété majeurs qui confirment la légitimité et l'impact de votre entreprise au sein de sa communauté. Selon Stéphanie Barge, "la visibilité locale dépend désormais énormément de Google Business Profile, Bing Places, des plateformes d'avis, des agrégateurs de données et des médias tiers. Une entreprise peut produire un excellent contenu mais rester peu visible si son écosystème externe est faible."

Une veille sur pause

Concernant le suivi, "les données des IA restent parfois imprécises. Par exemple, ChatGPT et Perplexity affichent de moins bonnes informations que Gemini pour les données locales", concède Jamey Lee. "Contrairement au SEO classique, il est difficile d'identifier précisément quels signaux sont pondérés, quelles sources sont priorisées, comment les réponses sont construites", déplore Stéphanie Barge. "En effet, chaque prompt est différent en fonction du langage, de l'historique et de la position géographique. Le GEO local reste donc largement empirique." Des outils peuvent aider, comme Otterly.ai, le classique Semrush ou encore la plateforme Uberall.