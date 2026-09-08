Le tsunami des IA chinoises en graphiques: DeepSeek balaie les Américains

Porté par une intelligence proche des meilleurs modèles américains et un coût au token ultra-compétitif, l'usage des modèles d'IA générative chinois explose depuis plusieurs mois.

A mesure que les modèles génératifs gagnent en maturité et se démocratisent, leurs usages évoluent radicalement. Confrontées à des coûts croissants, les entreprises n’hésitent plus à changer de fournisseur, à tester de nouveaux modèles et, parfois, à les adopter en production. OpenRouter, qui propose une API unifiée donnant accès à la majorité des modèles du marché, constitue un observatoire privilégié de ces mutations de fond.

La plateforme enregistre notamment des statistiques détaillées sur le nombre de tokens consommés quotidiennement pour chaque modèle. Plus intéressant encore, l’ensemble de ces données est accessible publiquement par API. En s’appuyant sur cette source, le JDN a pu analyser l’évolution des usages au cours des douze derniers mois.

Premier constat, en un an, la consommation de tokens sur OpenRouter a littéralement explosé : d'environ 21 000 milliards de tokens par mois en septembre 2025, elle dépasse les 380 000 milliards 11 mois plus tard, soit une multiplication par près de 18. Second constat, la nationalité des modèles s'est inversée. Largement dominés par les modèles américains jusqu'au début 2026, ceux-ci se font rattraper puis dépasser par les modèles chinois. La bascule devient durable autour du 19 mars 2026, date à partir de laquelle la Chine passe en tête quasiment chaque jour, jusqu'à représenter près des deux tiers de l'usage en juillet.

Un bouleversement qui s'explique en partie par une vague de sorties de modèles chinois (DeepSeek V4, Xiaomi MiMo, Tencent Hunyuan 3, MiniMax M3 ou GLM de Z-AI) avec un rapport performance-prix très agressif. Contrairement à ce que l'on pouvait penser aux premiers abords, la progression ne s'explique pas par la part de modèles chinois gratuits, ces derniers ne représentant qu'une part très minoritaire du trafic sur OpenRouter (10%), selon nos calculs.

Sur douze mois, DeepSeek ressort clairement du lot. Déjà installé dans le top 3 à l'été 2025, il glisse jusqu'au 7eme rang en mars 2026, avant un rebond fulgurant qui le propulse numéro un mondial dès juin 2026 (18 à 24 % de tout le volume), porté par la sortie de DeepSeek V4 fin avril. C'est aussi, sans conteste, le meilleur éditeur de la période (16.8 % du volume annuel).

Côté occidental, Anthropic domine en volume cumulé (12,1 % sur l'année), mais Google est le véritable champion de la régularité. L'éditeur de Mountain View est non seulement présent tous les mois dans le top 5, mais avec le meilleur rang moyen de l'année (2,4) et quatre mois passés en tête, un record. En clair, Anthropic gagne au cumul, Google gagne en constance. A l'inverse, xAI arrive de manière épisodique, numéro un trois mois d'affilée (septembre à novembre 2025) grâce à Grok… puis une sortie pure et simple du top 5.

Enfin, fait notable, OpenAI n'a jamais atteint la première place sur OpenRouter, signe que ses modèles se consomment surtout via ses propres API, certainement. Mistral, de son côté, n'apparaît jamais dans un top 5 mensuel et pèse à peine 0,6 % du volume sur l'année. Un rappel du gap entre l'Europe et les géants américains et chinois.

Les modèles chinois, leaders jusqu'à quand ?

Attention toutefois, ces données doivent toutefois être prises pour des tendances très générales. OpenRouter ne représente pas (loin de là) l'ensemble du marché. De nombreuses entreprises passent directement par les API d'OpenAI, d'Anthropic, de Google ou par les hyperscalers. La plateforme offre simplement un excellent thermomètre des usages. Et la tendance, elle, est difficile à ignorer : les modèles chinois sont désormais massivement utilisés.

La raison est assez simple, ils deviennent meilleurs, rattrapent rapidement les modèles américains et coûtent souvent beaucoup moins cher. Il faut aussi dire que lorsqu'une grande partie de l'entraînement repose sur la distillation de modèles américains déjà très avancés, la facture baisse mécaniquement. Reste à savoir combien de temps les acteurs américains accepteront de financer, indirectement, les progrès de leurs futurs concurrents. Le mouvement de fermeture est déjà lancé, avec des modèles frontières de plus en plus verrouillés.