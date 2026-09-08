Mistral lève trois milliards d'euros et se valorise 21,3 milliards d'euros

La start-up française d'IA bat un record européen et accueille Samsung à son capital. Le Sud-Coréen mène le tour.

La start-up française Mistral, championne de l’intelligence artificielle, a réalisé une nouvelle levée de fonds de trois milliards d’euros, a appris France Inter auprès d'Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de l'entreprise Mistral AI, mardi 8 septembre. Ce cinquième tour de table porte la valorisation de l’entreprise de 12 à 21,3 milliards d’euros. Le montant annoncé est un record pour une levée de fonds, hors Bourse, d’une société de technologie européenne.

La grande nouveauté de cette opération est l’arrivée au capital du Sud-Coréen Samsung, avec le plus gros investissement de cette levée de fonds. Parmi les nouveaux actionnaires figurent également le fonds Scale-up Europe, lancé par la Commission européenne. Mistral reste une entreprise européenne, puisque les investisseurs du Vieux continent représentent la moitié de cette levée de fonds. A l’issue de ce nouveau tour de table, l’Europe représente deux tiers du capital de la start-up, et trois quarts des votes au sein de son conseil d’administration.

Accélérer l’expansion et la R&D

Cet argent frais va servir à acheter de nouvelles puces pour accroître les capacités d'entraînement des modèles d'IA de Mistral, mais aussi à construire de nouveaux data centers pour héberger davantage de clients. L'objectif est par ailleurs d'embaucher des commerciaux pour conquérir de nouveaux marchés, en Inde ou aux Etats-Unis notamment. Mistral vise un milliard d’euros de revenus sur l’exercice 2026. A titre de comparaison, ce sera un peu plus de 25 milliards pour OpenAI, l’éditeur de chatGPT.