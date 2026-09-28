Claude Code vs Codex : le comparatif complet en septembre 2026

Avec GPT-6 et Claude Opus 5.5, les agents de code d'OpenAI et d'Anthropic offrent, sur le papier, des performances proches. Dans la réalité, les usages peuvent différer.

Qui d’OpenAI ou d’Anthropic gagnera la bataille de l’IA pour le code ? Les deux acteurs, désormais historiques, de l’IA générative se livrent une course sans discontinuer pour développer le meilleur agent de code. Claude Code pour Anthropic, Codex pour OpenAI, les deux agents évoluent avec des fonctionnalités communes mais avec un usage légèrement différent. Modèles, fonctionnalités, prix… Voici le comparatif complet du JDN en septembre 2026.

Des modèles moteurs proches dans les benchmarks

Benchmark GPT-6 Astra GPT-6 Sol Claude Opus 5.5 Artificial Analysis Intelligence Index 53 48 58 AutomationBench 41,4 33,2 40 Agents’ Last Exam 59,3 56,4 NC FrontierCode v1.1 Main 53,3 49,3 54,4 DeepSWE v1.1 74,1 68,8 NC Terminal-Bench 4.0 59,6 44 59,6 OSWorld 2.0 73,5 64,4 81,8 Humanity’s Last Exam 57,2 NC 67,7 Terminal-Bench-Science 0.1 64,6 NC 58,7

Chez OpenAI, le modèle le plus avancé pour le code est GPT-6 Astra, décliné en deux versions plus légères et moins chères, GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. Chez Anthropic, le modèle phare est désormais Opus 5.5, modèle par défaut de Claude Code. Il dépasse même Fable 5.1, pourtant plus cher et pas disponible pour tous les abonnements, sur l’ensemble des benchmarks publiés par Anthropic.

Avec 74,1 sur DeepSWE, un benchmark de code complexe, le modèle d’OpenAI excelle notamment dans les tâches à forte dominante agentique : explorer un dépôt, lancer des commandes, modifier plusieurs fichiers, exécuter des tests, diagnostiquer un échec puis recommencer. Les équipes travaillant sur Codex nous l’ont confié à plusieurs reprises : le but est d’avoir un modèle et un agent de code les plus autonomes possible. Codex avec GPT-6 est idéal pour mener correctement une tâche d’ingénierie de bout en bout (migrations, refactoring, résolution de bugs…).

De son côté, Anthropic prend l’avantage avec Opus 5.5 sur le code prêt à merger, avec 54,4 contre 53,3 sur FrontierCode (un écart toutefois peu significatif), et fait jeu égal avec Astra sur Terminal-Bench 4.0, selon Artificial Analysis. Le modèle excelle donc dans la compréhension des bases de code et l’identification précise des modifications à opérer. Opus 5.5 sera ainsi indiqué pour ajouter des fonctionnalités dans un projet déjà créé ou faire évoluer une base de code existante. Enfin, Opus 5.5 creuse l’écart sur le computer use (81,8 contre 73,5 sur OSWorld 2.0) et sur le raisonnement complexe (67,7 contre 57,2 sur Humanity’s Last Exam).

En clair, sur le code brut, l’écosystème Anthropic conserve un léger avantage. La tendance s’inverse toutefois lorsque le développement devient plus agentique et plus complexe, avec davantage d’outils et d’actions à enchaîner (DeepSWE, AutomationBench). Mais le modèle ne fait pas tout : le harness (l’agent de code en lui-même) explique une grande partie du fonctionnement des agents.

Mêmes fonctions, deux approches différentes

Nous comparons ici uniquement l’interface CLI (en ligne de commande) de Codex et Claude Code. La comparaison du GUI (interface graphique) n’apporte que peu d’éléments supplémentaires, le cœur de l’intelligence étant dans le harness de l’agent, nativement accessible via le mode CLI. Goal, compact, sous-agents… Codex et Claude Code partagent 95% de leurs options, nous nous concentrons donc sur les réelles différences de fonctionnalités (et elles sont peu nombreuses).

Critère / fonctionnalité Codex CLI Claude Code CLI Archiver / restaurer une session ✓ ✗ Plafond monétaire configurable ✗ ✓ Mode modèle local ✓ ✗ Open source ✓ ✗

Sur le papier, la principale différence entre les deux agents reste la licence. Codex est entièrement open source quand Claude Code reste propriétaire. Il est donc plus aisé pour une entreprise d’auditer le code de Codex en téléchargeant le repo GitHub. Un détail qui compte pour les secteurs sensibles qui souhaitent comprendre pleinement comment fonctionne l’outil qu’ils utilisent. Codex pousse l’open source jusqu’au modèle. Si GPT-6 n’est pas open source (il ne faut pas rêver), Codex permet d’utiliser des providers locaux pour faire fonctionner son agent en mode non interactif. L’outil d’OpenAI permet également d’archiver des sessions de chat, sans les supprimer complètement.

De son côté, Claude Code permet une utilisation de son agent par des cloud providers tiers et notamment via AWS, GCP ou Microsoft Foundry. Codex s’y est mis à son tour, mais sans Google Cloud (Azure et AWS Bedrock uniquement). Autre avantage de Claude Code, la possibilité d’utiliser un budget maximal pour une requête en mode non interactif. Particulièrement intéressant pour limiter l’agent avec un budget de compute, défini en dollars.

Mais au-delà des fonctionnalités des agents eux-mêmes, c’est l’usage au quotidien qui permet le mieux de comparer les deux agents. Nous avons utilisé les deux agents d’Anthropic et d’OpenAI pendant plus d’un an sur des projets simples à moyennement complexes. Et notre pratique nous fait écrire qu’OpenAI et Anthropic ne proposent pas la même expérience. D’après notre utilisation, Claude Code est beaucoup plus “intelligent” dans sa façon de produire du code et de gérer des projets. Il agit plus volontiers comme un architecte et prend des décisions, souvent les bonnes, à votre place.

De son côté, Codex est l’exact opposé. Il excelle dans les tâches clairement définies avec une architecture structurée à l’avance. Il sera donc beaucoup moins bon pour concevoir en autonomie une architecture sans être guidé. Mais avec des consignes claires et surtout des objectifs précis à atteindre, il peut travailler des heures en produisant, testant et itérant. Nous sommes parvenus à le faire travailler parfois plus de cinq heures d’affilée.

Le prix et l’usage, un vrai différenciant

Les abonnements pour Claude Code :

Abonnements Prix mensuels Usage Claude Code Free 0 impossible Pro 20 limité Max 5x 100 correct Max 20x 200 bon Team Standard 25 / utilisateur limité Team Premium 125 / utilisateur correct Enterprise 20 / utilisateur limité

Les abonnements pour Codex :

Abonnements Prix mensuels Usage Codex Free 0 très limité Go 8 limité Plus 20 Correct Pro 5x 100 bon Pro 20x 200 très bon Business Standard 25 / utilisateur Correct Business Premium 125 / utilisateur bon

Il est, encore en 2026, impossible de définir précisément l’usage que donnera un abonnement à un agent de code. Chez Anthropic, par exemple, les équipes ajoutent régulièrement des usages plus importants pendant des laps de temps limités, à plus ou moins long terme. Dernier exemple en date, la hausse des limites sur cinq heures annoncée avec Opus 5.5, accompagnée d’une réinitialisation des quotas. Côté OpenAI, on remet très régulièrement à zéro les usages Codex en début de semaine. Difficile donc d’estimer précisément le nombre de tokens ou d’heures disponibles avec un abonnement ou un autre. De quoi compliquer la tâche des directions informatiques, qui doivent calibrer la bonne offre pour chaque profil.

Pour autant, l’expérience et les divers retours utilisateurs donnent une idée globale des différents abonnements. Jusqu’ici, on savait avec confiance qu’à abonnement égal (par exemple Pro chez Anthropic et Plus chez OpenAI), OpenAI offrait systématiquement un usage plus élevé, de l’ordre d’un facteur 2 (estimatif). Avec la hausse des limites annoncée par Anthropic, l’écart se resserre nettement, d’autant que GPT-6 Astra consomme environ trois fois plus de quota que GPT-6 Sol dans Codex. Mais sur ce terrain, OpenAI dispose de deux avantages réels : Codex est décompté hors de l’utilisation de ChatGPT (qui est illimitée) et les abonnements Pro ne connaissent que des limites hebdomadaires, sans plafond sur cinq heures. Anthropic mutualise les usages de Chat et Claude Code et applique, sur tous ses abonnements, des limites hebdomadaires et un plafond sur cinq heures. Sur l’usage pur, OpenAI garde donc l’avantage.

Quel agent pour quel profil ?

Si l’on résume, OpenAI dispose d’un agent autonome, avec un usage plus élevé qu’Anthropic à abonnement égal, mais plus complexe à utiliser au quotidien. Avec Claude Code, Anthropic propose un agent performant, universel, accessible à tous (ou presque) mais avec des limites d’usage importantes. Partant de là, un développeur sénior ou un profil technique plus expérimenté préférera certainement Codex. Il faudra cependant définir clairement l’architecture souhaitée et les objectifs à atteindre. Avec une base de code plus complexe, Codex reste également le meilleur choix.

De l’autre côté, un développeur junior, un utilisateur qui souhaite simplement vibe-coder préférera Claude Code. Plus user-friendly, il convient mieux à la construction from scratch d’un projet. Enfin, pour qui souhaite simplement le meilleur prix / usage, Codex garde l’avantage sur Claude Code, même si l’écart s’est réduit avec Opus 5.5. Le choix relève autant de la philosophie d’usage que du pricing. Et ce critère là reste souvent entre les mains des directions financières.