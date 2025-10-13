A Deauville, au Digital Leaders Summit : pas mal d'IA et beaucoup de contrats

Le JDN était à Deauville pour le Digital Leaders Summit, organisé du 8 au 10 octobre par lesBigBoss. L'événement a réuni décideurs et prestataires du digital autour de rendez-vous business mais aussi de conférences et cas clients.

Deauville avait sorti le tapis rouge pour accueillir le Digital Leaders Summit organisé par lesBigBoss du du 8 au 10 octobre. Cette édition a réuni 175 participants autour de plus de 500 rendez-vous d'affaires affinitaires. Trois jours de networking business où décideurs de grandes marques et prestataires porteurs de solutions innovantes ont pu échanger dans une ambiance conviviale. Entre keynotes, ateliers de cas clients et traditionnels rendez-vous ciblés, le Digital Leaders Summit a confirmé son positionnement premium en proposant un format intimiste où la qualité des rencontres a primé sur la quantité.

IA et automatisation redéfinissent l'efficacité opérationnelle

Si certains connaissaient déjà bien le format lesBigBoss, d'autres le découvraient pour la première fois, à l'instar de Clément Pigné, directeur digital du groupe Rosa-Linvosges. "Je voulais trouver ici des prestataires à taille humaine que je n'ai pas l'habitude de rencontrer", explique-t-il. Une première participation fructueuse puisque, sur les douze rendez-vous organisés, le dirigeant prévoit d'en revoir dix.

Cette édition a également permis de confirmer la maturité croissante des entreprises face aux enjeux d'automatisation et d'intelligence artificielle. Arnaud Caron, directeur de projets informatiques chez Setin, en offre une illustration concrète. "Lors d'une précédente édition, j'avais déjà signé quatre contrats avec des prestataires évoluant dans le secteur de l'IA", confie-t-il au JDN. Depuis, la société a mis en place plusieurs automatisations intégrant de l'intelligence artificielle, dont l'une permet désormais d'économiser l'équivalent d'un poste à temps plein sur une tâche à faible valeur ajoutée, à savoir la saisie automatique dans l'ERP des dates de livraison issues des accusés de réception fournisseurs.

Clément Pigné mise, lui, sur la combinaison IA et automatisation pour transformer la production visuelle. "Avec un catalogue de 3 000 nouvelles références par an, l'IA nous permet de générer rapidement des variantes d'images de produits dans différentes ambiances, un processus bien moins coûteux qu'un shooting photo traditionnel", détaille le directeur digital.

L'IA quitte la phase de hype pour celle du ROI

De nombreux décideurs présents à Deauville partagent un même constat : si l'IA a d'abord suscité fascination et prudence, elle est désormais considérée comme un véritable levier opérationnel. "On a dépassé le stade de la hype, avec des entreprises qui ont désormais des cas d'usage précis en tête", résume Edouard Margain, cofondateur d'Upsellr. Adoptée par de grandes enseignes comme Leclerc, Cultura ou Alinéa, la plateforme Upsellr mise sur l'automatisation des contenus produits pour générer des gains de temps significatifs. Une proposition de valeur qui semble avoir trouvé écho auprès des décideurs présents à Deauville. "Le taux de signature avec des décideurs rencontrés pendant cette édition devrait une nouvelle fois être élevé", se réjouit Edouard Margain.

Même son de cloche chez Arnaud Le Roux, membre du conseil d'administration d'Arkel, une start-up parisienne qui automatise les workflows métiers grâce à l'intelligence artificielle. "Nous sommes positivement étonnés de voir autant d'ETI et de grands groupes nous approcher", confie-t-il au JDN. A ses yeux, l'automatisation répond à une triple attente : retour sur investissement budgétaire, gain de temps pour les équipes et amélioration de la qualité de vie au travail grâce à la suppression des tâches à faible valeur humaine. "Beaucoup de collaborateurs souhaitent désormais avoir à leur disposition de super assistants IA", poursuit-il, convaincu que l'adoption personnelle d'outils comme ChatGPT a préparé le terrain à une évolution naturelle des pratiques professionnelles.

Des contenus inspirant

Cette édition a tenu ses promesses, tant sur le plan du networking business que sur celui de la programmation de contenus, pensée pour offrir aux participants un véritable moment d'inspiration entre deux rendez-vous. Parmi les interventions les plus remarquées figuraient celles de Flavien Chervet, entrepreneur et analyste en IA, et de Caroline Mignaux, fondatrice de Leader Growth et experte en création de contenu. Les participants ont également pu profiter des conseils de Clémentine Antunes, CMO de Hyundai, sur la manière d'intégrer une stratégie data au sein des équipes marketing.

Enfin, Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, est intervenue pour rappeler aux dirigeants l'importance du GEO (Generative Engine Optimiaation), autour du thème "Du SEO au GEO, comment ChatGPT perçoit votre marque ?". Elle en a profité pour présenter le Generative Brand Tracker, un outil développé par Kantar pour mesurer et analyser la présence d'une marque dans les réponses générées par les LLM.

Former les dirigeants à l'IA : un impératif

La conférence de Flavien Chervet, analyste en IA et fondateur de plusieurs projets dans le domaine, a sans doute été l'un des temps forts de cette édition. Son message aux entreprises est clair : les décideurs doivent impérativement se former à l'IA. "Il s'agit d'un sujet de comité de direction", répète-t-il au JDN, ajoutant qu'une maîtrise de ce domaine est désormais indispensable pour piloter une entreprise.

Flavien Chervet recommande de commencer cette transformation par des usages concrets, notamment dans les fonctions support, avant d'étendre progressivement la démarche au cœur de métier. Il plaide également pour la nomination d'ambassadeurs IA au sein des entreprises, disposant d'un temps dédié à l'exploration, l'expérimentation et l'animation d'une communauté interne dans leur département.

L'équipe des BigBoss, menée par son DG Grégory Amar, prépare déjà en coulisse son prochain grand opus : la Winter Edition, qui aura lieu du 28 au 30 novembre à Tignes.