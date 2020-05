iPhone X : où l'acheter et à quel prix ?

Le smartphone vedette d'Apple est en vente chez les opérateurs télécom et les principaux e-commerçants.

L'essentiel – Présenté comme la plus grande révolution depuis l'iPhone, l'iPhone X est équipé de deux caméras de 12 megapixels, d'un système de reconnaissance faciale Face ID, d'un système de recharge sans fil. Dévoilé le 12 septembre 2017, l'iPhone X est proposé en précommande depuis le 27 octobre à 9 heures. Les livraisons de ce qui est sans doute le smartphone d'Apple le plus attendu depuis 10 ans ont débuté à partir du 3 novembre.

Les précommandes pour le tout dernier smartphone d'Apple ouvrent le 27 octobre à partir de 9h01 depuis le site d'Apple. Pour les opérateurs comme Orange, Free, Bouygues Telecom ou SFR, les hostilités débutent à partir de 10h01. Même timing chez les autres e-commerçants. Selon le Nikkei, Apple ne disposera au total que 20 millions de son nouveau smartphone avant la fin de l'année ce qui laisse augurer quelques déceptions du côté des fans de la firme à la pomme. Apple s'est toutefois voulu rassurant dans un communiqué diffusé le 24 octobre qui assure qu'il sera possible de se procurer des iPhone X directement au sein des Apple Store, sans avoir passé de précommande. Les clients sont toutefois encouragés à arriver tôt. On peut donc s'attendre avoir les plus déterminés arriver dès la veille devant les Apple Store.

Lors de la keynote de présentation, Apple a avancé le prix de 1 159 euros pour la version 64Go et 1 329 euros pour la version 256 Go. Ces tarifs seront également vraisemblablement pratiqués par les e-commerçants, sauf offre commerciale agressive de dernière minute. Du côté des opérateurs, tout dépendra comme d'habitude du forfait du consommateur.

Présenté comme la plus grande révolution depuis l'iPhone, l'iPhone X a connu quelques baisses de prix depuis sa sortie en 2017.

"L'iPhone X est le plus grand saut depuis l'arrivée de l'iPhone", a annoncé Tim Cook. Cet iPhone X (à prononcer "ten" en anglais) sera proposé dans deux coloris "gris" et "noir" et doté d'un écran "Super Retina Display" de 5,8 pouces. L'iPhone X est équipé de deux caméras de 12 megapixels et du système révolutionnaire Face ID pour déverrouiller son écran (et payer) grâce à la reconnaissance faciale. La lentille bénéfice de 36% de lumière de plus que l'iPhone 8 et va permettre des prises de vue grand angle. La batterie de l'iPhone X va avoir deux heures d'autonomie de plus que l'iPhone 7. Il sera possible de le recharger avec des chargeurs partenaires sans fil, par induction. Il est doté d'une puce A11 bien plus puissante que ces prédécesseurs. L'appareil intègre du machine learning et de l'intelligence artificielle pour de meilleurs rendus photos.

Apple a listé toutes les caractéristiques de l'iPhone X durant la keynote. © Capture d'écran

Comme attendu, le bouton Home disparaît. Pour allumer son iPhone X, il suffit juste d'appuyer sur son écran et pour aller sur l'écran d'accueil, de balayer son doigt de bas en haut. La reconnaissance faciale fait aussi son arrivée avec Face ID, un système de déverrouillage du smartphone qui fera sans doute date. La technologie, qui fonctionnera avec Apple Pay, est selon Apple encore plus fiable que l'ancien système digital du Touch ID.

