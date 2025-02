Prix du tabac : les tarifs pratiqués en France en 2025

PRIX DU TABAC. Le prix du tabac en France subi deux hausses consécutives en 2025. Après une augmentation en janvier, le prix du tabac à rouler et le prix du paquet de cigarettes grimpent encore au 1er février 2025. Découvrez les nouveaux prix du tabac en France, au Luxembourg, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ou en Suisse.

Une note de plus en plus salée pour les fumeurs en 2025. Depuis le 1er février 2025, le prix du tabac a bondi une nouvelle fois en France. Cette hausse impacte le prix du tabac à rouler comme le prix du paquet de cigarettes. L'évolution des tarifs est différente selon les marques. Cette nouvelle augmentation intervient juste après une première hausse survenue le 1er janvier dernier. Certains paquets de cigarettes atteignent désormais la barre des 13,50 euros, tandis que plusieurs sachets de tabac à rouler coûtent maintenant 17,50 euros.

Pour rappel, le prix du tabac a déjà connu deux augmentations successives en janvier et en mars 2024. Les tarifs avaient alors grimpé respectivement de 50 centimes à 1 euro en janvier puis de 50 à 75 centimes en mars. Pour rappel, en 2023, le prix du tabac avait également été rehaussé entre 10 et 80 centimes pour les paquets de cigarettes et entre 20 centimes et 1,20 euro pour le tabac à rouler.

L'augmentation du prix du tabac porte le prix moyen du paquet de cigarettes au dessus de la barre symbolique des 12,50 euros. Une nouvelle hausse prévue en 2026 va progressivement amener le prix du paquet de cigarettes à 13 euros. L'évolution des tarifs s'inscrit dans le cadre du nouveau mode de calcul des prix du tabac défini par le gouvernement. En effet, le prix du tabac est désormais indexé sur le niveau de l'inflation. L'ensemble des tarifs pratiqués peuvent être consultés sur le site des douanes, qui répertorie les différents produits du tabac vendus en France.

Quel est le prix du tabac en France en 2025 ?

L'évolution des prix du tabac découle directement de la nouvelle fiscalité appliquée sur ce type de produits, depuis le 1er janvier 2023, par les pouvoir publics. Dans sa Loi de Financement de la Sécurité Sociale, le gouvernement a choisi d'indexer le prix de la cigarette sur le taux d'inflation. Concrètement, chaque année, l'Etat taxe les produits du tabac selon l'évolution des prix à la consommation constatée au cours de l'année précédente. Dans le détail, le prix du tabac en France a augmenté de 70% sur 10 ans. Un paquet de cigarettes coûtait 5 euros en 2004. Après l'Irlande, la France est le pays de l'Union Européenne où le tabac coûte le plus cher.

Quel est le prix d'un paquet de cigarettes en 2025 ?

En France, le prix moyen des paquets de cigarettes de 20 unités s'élevait à 10,65 euros en 2023. Avec les hausses successives en 2024 et en 2025, le prix moyen du paquet de cigarettes atteint 12,50 euros. Ainsi, le prix moyen d'une cigarette à l'unité équivaut maintenant à environ 63 centimes.

Voici, à titre indicatif, quelques exemples des références qui ont vu leur prix évoluer en 2025 :

Marlboro Red, en 20 unités : 13 euros contre 12,50 euros

Marlboro Gold, en 20 unités : 13 euros contre 12,50 euros

Vogue, en 20 unités : 12,50 euros, contre 12 euros

Philip Morris, en 20 unités : 12,50 euros contre 12 euros

Lucky Strike, en 20 unités : 12,50 euros, contre 11,50 euros

Winfield, en 20 unités : 12,50 euros contre 11,50 euros

Winston, en 20 unités : 12,50 euros contre 11,50 euros

Camel, en 20 unités : 12,50 euros contre 11,50 euros

Dunhill, en 20 unités : 13,50 euros contre 13,20 euros

Gauloises blondes, en 20 unités : 12,50 euros contre 12,30 euros

Bastos, en 20 unités : 11,20 euros contre 11 euros

Quel paquet de cigarettes est le moins cher en 2025 ?

Les prix des marques sont dans un mouchoir de poche mais d'après les prix en vigueur publiés par la Douane française, les cigarettes les moins chères en France sont :

Austin Fresh, en 20 unités : 10,90 euros

Elixyr Fresh, en 20 unités : 10,90 euros

Che Essential Fresh, en 20 unités : 10,90 euros

Mademoiselle Fresh, en 20 unités : 10,90 euros

Quel paquet de cigarettes a connu une baisse de prix en 2024 ?

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, certaines marques de cigarettes ont baissé leur prix au 1er mars 2024. Les paquets sont passés de 12 euros à 11,50 euros.

Winston Origin Red, en 20 unités

Winston Origin Blue, en 20 unités

Winston Origin Red 100's, en 20 unités

Maya Green, en 20 unités

Quel est le prix du tabac à rouler en 2025 ?

Face à la montée du prix de la cigarette, plusieurs fumeurs aguerris décident de se rabattre sur le tabac à rouler. Disponible sous forme de paquet ou de pots, il offre une plus grande quantité de tabac afin que le fumeur confectionne lui même ses propres cigarettes. Cependant ce type de produit n'échappe pas à la hausse des tarifs. Là aussi les fabricants augmentent les prix de 50 centimes, voire même de 1 euro. Certaines références dépassent désormais la barre des 17,50 euros pour 30 grammes de tabac. Voici, à titre indicatif, quelques marques qui voient leur prix évoluer en 2025 :

1637 : 17,40 euros

Camel : 18,15 euros

Drum : 18,70 euros

Fleur du Pays : 17,40 euros

Interval : 18,10 euros

Lucky Strike : 17,50 euros

Philip Morris : 17,90 euros

Pueblo : 17,70 euros

Rasta : 17,20 euros

Quel est le prix du tabac au Luxembourg ?

Au Luxembourg, un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 5,80 euros, soit un tarif inférieur d'environ 45% aux prix pratiqués en France.

Quel est le prix du tabac en Allemagne ?

De nombreux frontaliers Français traversent parfois le Rhin pour se rendre en Allemagne et y acheter du tabac à meilleur prix. Si effectivement les tarifs sont plus avantageux que dans l'hexagone, les taxes sur le tabac augmentent régulièrement en Allemagne. Depuis le 1er janvier 2022 et ce jusqu'en 2026, chaque année les prix du tabac augmentent de 10 centimes. Au 1er janvier 2023, un paquet de cigarettes de vingt unités coûtait 7,30 euros en moyenne.

Quel est le prix du tabac en Belgique ?

En France le prix moyen d'un paquet de cigarette est de 11 euros. Un niveau de tarif qui place la France dans le trio de tête des pays européens où le prix du tabac est le plus élevé. À titre de comparaison, un paquet de 20 cigarettes coûte environ 7,50 euros chez nos voisins belges.

Quel est le prix du tabac en Espagne ?

Le prix de la cigarette en Espagne est fixé en moyenne à 6,40 euros en Espagne. L'évolution des prix du tabac dans la péninsule ibérique est accessible sur le site de la commission pour le marché du tabac.

Quel est le prix du tabac en Italie ?

Le coût d'un paquet de 20 cigarettes en Italie s'élève en moyenne à 6,20 euros.

Quel est le prix du tabac en Suisse ?

Chez nos amis Helvètes il faut débourser environ 9,50 euros pour acheter un paquet de 20 cigarettes. Même si le coût de la vie est globalement plus cher en Suisse, le tabac coûte légèrement moins cher qu'en France.

Quel est le prix du tabac en Andorre ?

Le parlement de la principauté d'Andorre a voté en février 2019 une loi qui instaure un tarif minimum pour les cigarettes. Leur prix ne pourra plus être inférieur de plus de 35% au tarif applicable en France et en Espagne. L'objectif de ce texte est de lutter contre le trafic. Actuellement, le prix des cigarettes en Andorre est deux fois moins élevé qu'en France. Le prix moyen d'un paquet de cigarettes s'établit aux alentours de 4 euros en Andorre. Par ailleurs, des tarifs préférentiels sont consentis aux clients qui achètent des cigarettes en grande quantité.