De la bande dessinée à la lutte contre le cancer, l'IA générative change tout

La nouvelle génération de réseaux de neurones ne trouve pas seulement ses applications dans la génération de contenu ou la traduction. Elle est d'ores et déjà capable de sauver des vies.

L'IA générative incarne une nouvelle étape dans la montée en force de l'intelligence artificielle. Avec cette nouvelle catégorie de réseaux de neurones, il ne s'agit plus de prédire une nouvelle tendance, mais de la créer. Les modèles de deep learning conçus pour produire des images à partir de brief ont commencé à démocratiser la tendance. Parmi eux figurent les désormais célèbres Dall-E, Stable Diffusion ou MindJourney. Leurs résultats sont impressionnants (lire l'article IA de génération d'images : le test du JDN révèle des résultats surprenants). Un nouveau pas vient d'ailleurs d'être franchi avec les modèles de génération de vidéos dévoilés par Meta et Google successivement en septembre et octobre dernier.

Les premières applications de l'IA générative remontent à quelques années déjà. En 2018 paraît le tout premier livre écrit par une IA : "1 the Road". Entraîné à partir de classiques de la littérature anglo-saxonne, le réseau de neurones sous-jacent s'imprègne de leur vocabulaire, structure et style. Le texte final raconte un road trip de New York à la Nouvelle-Orléans. Il se base sur les données captées par une voiture, équipée d'une caméra et d'un micro, qui a parcouru les plus de 2 000 kilomètres séparant les deux villes. "En septembre 2020, la première image d'un trou noir est générée par une IA (à partir de milliards d'informations issues de 8 radiotélescopes répartis à travers le monde, ndlr)", rappelle Lobna Karoui, patronne du centre d'excellence data & artificial intelligence chez Capgemini (lire l'article paru dans Nature).

De la bande dessinée au cinéma

Ensuite, fin 2021, Steve Coulson, directeur créatif de l'agence de storytelling transmédia Campfire, réalise la première BD à partir d'images créées par une IA générative. Combinant fantastique, fantaisie et science-fiction, cette odyssée se découpe en trois parties : Summer Island, Exodus et The Lesson. A la fois réalistes, précis, mais également cohérents en termes de narration et de style, les dessins donnent l'impression d'être nés de l'imagination d'un artiste sensible et rompu à l'exercice. Enfin, en août 2022, le premier prix du très attendu Colorado State Fair est remporté dans la catégorie "photographie manipulée numériquement" par Jason Allen pour une œuvre réalisée grâce à Mindjourney. "L'IA générative est l'outil de création qui permet à la machine d'exprimer son imagination", résume Lobna Karoui.

"L'IA générative est l'outil de création qui permet à la machine d'exprimer son imagination"

En parallèle, toute une pléiade d'éditeurs intègrent des IA génératives à leur offre. Parmi les poids lourds du secteur, Microsoft dévoile en octobre 2021 GitHub Copilot, un assistant intelligent conçu pour traduire des spécifications techniques en lignes de code. En collaboration avec le français Hugging Face, ServiceNow lui emboite le pas en septembre 2022 avec le projet open source BigCode. Puis début octobre, c'est au tour de Salesforce avec CodGen. "Notre technologie promet non seulement aux développeurs expérimentés de gagner du temps, mais aussi de permettre aux non-développeurs de générer des applications en exposant leurs besoins", promet Salesforce.

Mi-octobre, lors de son événement mondial MAX, Adobe annonce son intention d'intégrer une IA générative à Photoshop. "Elle permettra de décliner une image existante en variations, voire d'y ajouter de nouveaux objets ou de nouvelles sections en les décrivant en langage naturel", indique le groupe.

En France, la start-up strasbourgeoise Imki fait de l'IA générative sa marque de fabrique. Parmi ses réalisations, elle s'est adossée à une IA de type GAN (pour generative adversarial network) pour étendre une toile de Monet au-delà de son cadre initial comme le montre la vidéo ci-dessous.

Autre réalisation d'Imki : une projection immersive sur l'ensemble du théâtre antique d'Orange. "En créant de multiples variations à partir de quelques images de base, l'IA générative nous a permis d'obtenir un très gros volume de contenu sur-mesure en un temps record. Grâce au moteur de jeu 3D Unreal Engine, ce contenu a ensuite été adapté aux dimensions et au relief du théâtre antique (selon la technique mapping vidéo, ndlr)", explique Frédéric Rose, directeur et fondateur d'Imki. Au final, 25 vidéoprojecteurs synchronisés dessinent une gigantesque fresque animée au cœur du monument romain.

Plus impressionnant encore, Imki a réalisé un docufiction dont vous êtes le héros pour le compte de la municipalité de Nîmes. Avec pour décor les monuments romains de la ville, il raconte l'histoire d'un gladiateur. "Grâce à l'intelligence artificielle générative, les visiteurs peuvent calquer leur image sur certains personnages. L'IA intègre de manière transparente leur visage en lieu et place de celui de l'acteur, puis orchestre la synchronisation labiale et l'expression faciale en fonction du texte et du récit", détaille Frédéric Rose.

Prévoir l'imprévisible

Au-delà des métiers de la création, l'IA générative est utilisée plus prosaïquement dans la traduction automatique de texte. "Dans l'industrie automobile ou aéronautique, elle optimise aussi la maintenance prédictive et préventive", souligne Lobna Karoui chez Capgemini, avant de préciser : "Elle permet de générer des sets de données pour identifier des dysfonctionnements rares, mais qui peuvent arriver. C'est notamment le cas dans le test de voitures autonomes, où elle va produire des volumes massifs de configurations de circulation pour simuler et anticiper le maximum de situations dangereuses, notamment celles qui ne sont pas présentes dans les historiques de données." Idem sur le terrain de la sécurité physique des bâtiments accueillant du public. "Des centres commerciaux ou des parcs d'attraction y ont par exemple recours pour imaginer des comportements à risque qui n'ont pas encore eu lieu", illustre Lobna Karoui.

"L'IA générative est potentiellement applicable à tout type de design, de la création vestimentaire à l'architecture en passant par les circuits imprimés"

Et Frédéric Rose de renchérir : "L'IA générative est potentiellement applicable à tout type de design, de la création vestimentaire à l'architecture en passant par les circuits imprimés. Elle devra simplement intégrer, en plus, les contraintes propres à chaque domaine : faisabilité constructive, économique, robustesse des matériaux..." Dans cette logique, Imki commence à plancher sur de nouveaux scénarios ciblant les domaines du luxe et de l'industrie réseau.

Le secteur pharmaceutique s'est lui aussi saisi du sujet. Dernier chapitre en date, Sanofi a annoncé le 8 novembre dernier avoir signé un accord avec Insilico Medicine, une start-up qui met l'IA générative au service de la découverte de nouveaux médicaments. Grâce à cette méthode, elle a d'ores et déjà développé des traitements contre le cancer ou la fibrose. A travers ce partenariat, Sanofi prévoit d'investir 21,5 millions de dollars dans Pharma.AI, la plateforme d'IA mise au point par Insilico Medicine. Un environnement qui ingère des millions d'échantillons de données pour identifier des signatures de maladie et cerner les molécules les plus prometteuses parmi des milliards pour y faire face. Objectif affiché par Sanofi à travers cet accord : réduire de plusieurs années le délai de développement d'un nouveau médicament.