AWS Re:Invent : Amazon s'attaque à la chaîne logistique grâce à l'IA

Lors de son événement mondial, le groupe de Seattle lève le voile sur AWS Supply Chain. Conçu pour fédérer les données de la supply chain, il s'appuie sur le machine learning pour anticiper les risques de rupture de flux.

Le cloud d'Amazon a profité de son événement mondial AWS Re:Invent, qui se tient du 28 novembre au 2 décembre, pour présenter AWS Supply Chain. Il s'agira sans aucun doute d'une des principales annonces de cette édition 2022 alors que les chaînes d'approvisionnement ont été bousculées comme jamais dans le sillage de la crise du Covid-19. Pour l'heure disponible en préversion, l'application cloud unifie les données de gestion de la chaîne logistique avant d'appliquer des modèles prédictifs pour anticiper les risques de rupture. Face aux éditeurs historiques des logiciels de supply chain, au premier rang desquels Manhattan Associates, Blue Yonder ou Körber, Amazon va devoir faire sa place. L'information intervient par ailleurs deux semaines après le lancement par Microsoft de sa propre solution de gestion de la supply chain.

Face à la concurrence, Amazon mise sur l'intelligence artificielle. En amont, AWS Supply Chain actionne des modèles d'apprentissage pour analyser, extraire et transformer les données qui lui sont utiles, en provenance de sources tierces : progiciels de gestion intégrée, EDI, autres systèmes de supply chain... L'enjeu ? Fédérer ces informations au sein d'un data model unique. En aval, le machine learning entre également en action pour affiner les prédictions de délai des fournisseurs. "Elles permettrons ensuite d'optimiser les hypothèses statiques intégrées aux modèles de planification afin de réduire les risques de rupture de stock ou de stock excessif", précise-t-on chez AWS. La technologie sous-jacente est la même que celle utilisée par Amazon.com.

"Pour parvenir rapidement à un consensus sur les actions à mettre en œuvre, l'outil intègre des fonctions de collaboration, de messagerie et de chat"

Toujours en s'adossant à l'IA, AWS Supply Chain évalue en outre diverses options de rééquilibrage. Des recommandations qui seront classées en fonction du pourcentage de risque qu'elles pourront résoudre. L'outil permet en parallèle d'analyser leur impact sur les autres centres de distribution du réseau. En fonction des décisions prises au final, le modèle sous-jacent s'enrichit au fur et à mesure. "Pour parvenir rapidement à un consensus sur les actions à mettre en œuvre, l'outil intègre en plus des fonctions de collaboration, de messagerie et de chat", précise AWS.

Une brique de demand planning est là pour ajuster les prédictions au regard des conditions de marché. Là encore, le machine learning entre dans la danse. Pour aiguiser ses projections, il se nourrit à la fois des historiques de vente et des flux de données commerciales en cours, les dernières commandes ouvertes notamment.

Préversion disponible en France

Pour finir, AWS Supply Chain génère une carte interactive mise à jour en temps réel (voir image ci-dessus). Objectif : fournir une vue globale de l'état de la chaîne logistique. Elle permet de visualiser en un coup d'œil les quantités d'inventaire en transit et par localisation, et les potentiels risques de rupture de stock.

Fait intéressantes, AWS Supply Chain est disponible en préversion aux Etats-Unis, sur les régions US East et US West du cloud américain, mais aussi en Europe sur sa région France.

