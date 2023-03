Einstein GPT : Salesforce lance officiellement son ChatGPT

Le numéro 1 des logiciels de gestion de la relation client vient d'annoncer l'intégration de ChatGPT à sa plateforme. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'assistant d'OpenAI.

Après Microsoft avec Bing et Azure, c'est au tour d'un autre géant du numérique d'intégrer ChatGPT : Salesforce. La technologie d'OpenAI a été rebaptisée pour l'occasion Einstein GPT, en référence au nom de la plateforme d'IA de l'éditeur de San Francisco. Via cette nouvelle offre, les utilisateurs de la suite de CRM de Salesforce ont la possibilité de recourir à la technologie d'OpenAI pour générer un contenu à partir de leurs propres données d'apprentissage. Il pourra s'agir d'un mail avec un argumentaire de vente personnalisé ou d'un message de support permettant de répondre rapidement et efficacement aux questions d'un client sur un produit donné.

"Einstein GPT est la prochaine génération de notre technologie d'IA"

"Einstein GPT est la prochaine génération de notre technologie d'IA qui génère actuellement plus de 200 milliards de prédictions chaque jour sur notre plateforme Customer 360", n'hésite pas à affirmer Salesforce dans son communiqué.

Pour l'occasion, l'entreprise de Marc Benioff décline ChatGPT pour toutes les briques de sa suite. Einstein GPT for Sales est conçu pour automatiser la création de messages commerciaux ou la planification de réunions les clients. Einstein GPT for Marketing génère du contenu personnalisé pour engager clients. Quant à Einstein GPT for Service, il est taillé pour produire des bases de connaissances à partir de notes sur des problématiques de support passées.

"Einstein GPT for Service permet par ailleurs de produire automatiquement (à destination des agents du help desk, ndlr) des réponses par chat afin d'accroitre la satisfaction des clients via des interactions personnalisées et accélérées", ajoute l'éditeur.

En parallèle, Salesforce intègre ChatGPT de manière transversale. Ce qui se traduit notamment par une passerelle lancée vers Slack. Elle passe d'abord par l'introduction des Einstein GPT for Slack Customer 360 apps. Des briques qui permettent d'alimenter la messagerie collaborative en résumés d'opportunités de ventes ou d'y pousser des mises à jour de contenu issus des bases de support client. Une extension, baptisée ChatGPT for Slack, est ensuite livrée pour faciliter le travail dans Slack. Elle en résume les conversations, et fournit un assistant intelligent à la fois orienté vers la recherche et l'aide à la rédaction de message.

250 millions de dollars dédié à l'IA

Aux côtés de ces intégrations, Salesforce livre Einstein GPT for Developers : un environnement qui met la puissance de ChatGPT à la portée des programmeurs spécialisés dans sa plateforme, et qui souhaiterait l'utiliser via son fameux langage Apex.

A l'occasion de la sortie d'Einstein GPT, Salesforce lance un tout nouveau fonds d'investissement centré sur l'IA et hébergé par Salesforce Ventures. Un fonds d'un montant de 250 millions de dollars. Objectif affiché par le groupe : entrer au capital de start-up à fort potentiel, notamment centrée sur le terrain de l'IA générative.

Cette information intervient alors que Microsoft annonce l'intégration d'une IA générative à sa propre solution de gestion de la relation client (Dynamics). La logique est équivalente. La finalité est également de suggérer des réponses contextualisées aux agents de support client, mais aussi de produire du contenu produit, ou encore des messages commerciaux personnalisés en fonction de segment marketing.