Nouvelle start-up IA d'Elon Musk : ce que l'on sait… et ce que l'on imagine

Elon Musk a créé X.AI, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle qui va tenter de concurrencer OpenAI.

Fin mars, Elon Musk signait une lettre pour réclamer une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Pourtant, quelques jours plus tôt, il créait X.AI, une start-up spécialisée dans ce domaine. Selon le Financial Times, le document officiel d'enregistrement de X.AI, daté du 9 mars 2023, indique un seul directeur, Elon Musk, et un secrétaire, Jared Birchall, un ex-banquier de Morgan Stanley qui gère la fortune du milliardaire.

Toujours selon le Financial Times, cette nouvelle entreprise, basée dans le Nevada, a pour objectif de rivaliser avec OpenAI, société qu'Elon Musk a lui-même cofondée en 2015 puis quittée en 2018. Pour cela, il a recruté une demi-douzaine d'ingénieurs, notamment chez Deepmind, la filiale britannique de Google spécialisée dans l'IA. Le nouveau propriétaire de Twitter espère lever des fonds auprès des investisseurs de ses sociétés automobile et spatiale, Tesla et SpaceX.

Par ailleurs, Elon Musk aurait acheté près de 10 000 processeurs graphiques, des pièces indispensables pour former les modèles d'intelligence artificielle générative. L'entrepreneur pourrait mettre à contribution ses autres sociétés pour développer son nouveau projet : Tesla pour la puissance de calcul informatique et Twitter pour fournir des données nécessaires à l'entrainement des modèles d'intelligence artificielle.

Etant donné le potentiel économique du secteur, les motivations d'Elon Musk semblent évidemment commerciales. Mais elles pourraient aussi être politiques. En effet, depuis son départ d'OpenAI, le natif de Prétoria critique régulièrement l'entreprise qui a conçu ChatGPT. En décembre, il reprochait à la société d'entrainer son chatbot à être "woke". A voir si X.AI proposera une intelligence artificielle davantage libérale et qui laissera moins de place à la censure.