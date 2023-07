Donald Trump imité par une IA : la publicité politique prend un dangereux virage

Aux Etats-Unis, un comité d'action politique pro-Ron DeSantis s'est permis d'élaborer une publicité imitant la voix de l'ex Président américain. Une première.

L'ère des deepfakes politiques vient de débuter. Une publicité diffusée par Never Back Down, un comité d'action politique soutenant Ron DeSantis aux primaires républicaines, accuse Donald Trump d'avoir attaqué la gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds. La campagne est censée présenter un enregistrement vocal de Donald Trump, mais il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'un faux, un deepfake vocal généré par IA, comme le rapportent nos confrères de Politico. Le contenu serait basé sur un post publié ces derniers jours par Donald Trump en personne sur Truth Social.

La publicité devrait être diffusée à l'échelle de l'Iowa, pour un montant total d'au moins un million de dollars. "L'utilisation flagrante de l'IA pour fabriquer la voix du président Trump est une tentative désespérée de Always Back Down et de Jeff Roe pour tromper le public américain parce qu'ils savent que la campagne de DeSantis est en état de mort clinique", a réagi Chris LaCivita, conseiller principal de la campagne de Trump. Et d'ajouter : "Après avoir perdu de gros donateurs et réduit leur personnel, ils ont maintenant externalisé leur travail à l'IA, tout comme ils aimeraient externaliser les emplois américains en Chine."