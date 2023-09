IA générative : ces marketplaces proposent les meilleurs prompts

Les places de marché d'invites pour ChatGPT, Midjourney et consorts fleurissent sur le web. Mais toutes ne couvrent pas les mêmes IA, ni n'affichent les mêmes tarifs ou la même qualité.

Comment obtenir le texte ou l'image recherché ? Tel est le défi que doivent relever les utilisateurs d'IA générative. Dénicher les bons termes, les bonnes articulations qui vont faire mouche. C'est tout l'art du prompt. De ce mouvement émergent de nouvelles compétences, qui se monnaient désormais sur des places de marché. Une petite dizaine ont émergé sur le web. Elles permettent d'acquérir des prompts en fonction de ses besoins. La plupart recouvrent ChatGPT, ainsi que les IA génératives d'images Midjourney, Stable Diffusion et Dall-E. Elles sont encore peu nombreuses à référencer des prompts pour Google Bard. Dans notre sélection, seul Promptrr.io est dans ce cas.

Parmi les places de marché les plus fournies figurent NeutronField, PromptAttack, PromptBase ou encore Prompti.ai. Chacune affiche une offre de plusieurs centaines de prompts. A l'instar de toute bonne place de marché qui se respecte, la plupart des sites classent leurs offres par catégories : marketing, logo, coaching… Certains tel Prompti.ai permettent de filtrer par prix.

En général, un prompt coûte entre 2 et 6 euros en fonction du niveau de complexité. Certaines places de marché comme PromptSea proposent des prompts pour des services plus spécialisés, comme par exemple le service d'IA génératif orienté marketing Jasper. Un mouvement qui devrait monter en puissance avec la tendance à la spécialisation des large language models.

PromptBase, la place de marché généraliste

Lancée en juin 2022, PromptBase se présente comme une place de marché généraliste pour échanger des "invites" de qualité pour ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney. Les prompts proposés couvrent un très grand nombre de catégories dans les domaines de l'art et de l'illustration, du graphisme et du design, du jeu vidéo et de la 3D, du marketing et de la rédaction de contenus optimisés pour le référencement naturel (SEO).

Les prix oscillent entre 2,99 et 6,99 dollars avec des possibilités d'achats groupés (bundles). Les prompts liés à la génération d'images donnent des exemples de rendus tandis que ceux liés à la génération de textes proposent un exemple d'article généré. Certains vendeurs assurent une sorte de service après-vente en prodiguant des conseils une fois le prompt téléchargé.

PromptHero, le numéro un pour les images

Ouvert en septembre 2022, PromptHero se veut la plus vaste bibliothèque de prompts pour les modèles d'IA de génération d'images comme Stable Diffusion, Midjourney ou sa propre IA baptisée Openjourney. "Animes", portraits, photographies, concept arts, paysages... Elle revendique des millions de visuels. La plupart des requêtes de la base sont en accès libre. Il suffit de copier-coller les instructions de travail pour les personnaliser ou les exploiter telles quelles.

PromptHero héberge un canal Discord, une communauté en ligne et une académie. La marketplace propose un abonnement payant à 9 dollars par mois comprenant 300 crédits de génération d'images et des fonctionnalités réservées aux professionnels comme un badge à arborer sur les réseaux sociaux.

PromptSea, la marketplace Web3

PromptSea présente l'originalité de s'appuyer sur des blockchains (Tezos, Polygon, BNB Chain) pour associer des jetons NFT à la vente ou à la cession gratuite de prompts. L'invite est chiffrée et révélée au seul propriétaire du NFT, éliminant les risques de plagiat et de reproduction illégale. Ce dispositif nécessite de disposer d'un portefeuille crypto (wallet) pour effectuer une transaction, ce qui peut désarçonner les néophytes du Web3. Pour le reste, PromptSea propose classiquement des modèles générés par Stable Diffusion, MidJourney ou ChatGPT dans les domaines de l'illustration ou des arts numériques.

ChatX, catalogue gratuit et générateur

ChatX n'offre pas la même profondeur de catalogue que PromptBase ou PromptSea. Cette place de marché présente néanmoins l'avantage de mixer les modèles de génération de texte (ChatGPT) et d'images (DALL-E 2, Midjourney). Autre avantage : la plupart des prompts sont gratuits.

Par ailleurs, ChatX propose, avec ChatGPT Prompt Generator, un générateur automatique de prompts pour ChatGPT. Il se présente comme un formulaire à partir duquel l'utilisateur est invité à rédiger sa requête et à préciser quel rôle le chatbot doit jouer, celui d'un rédacteur par exemple.

Lexica, un moteur doublé d'une IA générative

Lexica présente une double utilité. L'utilisateur peut s'inspirer des milliers d'images de sa bibliothèque accessible gratuitement par mots-clés depuis son moteur de recherche. Un style lui plaît, il ira explorer les visuels comparables.

S'il ne trouve malgré tout pas son compte, l'apprenti artiste générera ses propres images en rédigeant un rapide descriptif. Lexica s'appuie pour cela sur sa propre IA dénommée Aperture, basée sur le moteur de Stable Diffusion. La plateforme propose trois abonnements payants, de 8 à 48 dollars par mois, en fonction du nombre d'images générées par mois.

ArtHub, pour artistes et designers

Comme son nom l'indique, ArtHub met en ligne gratuitement une collection de prompts rédigés par une communauté d'artistes et de designers dans des styles les plus variés, des compositions psychédéliques aux visuels photo-réalistes en passant par les logos et les peintures à l'huile. Il est possible de copier le prompt correspondant ou de générer un nouveau visuel en ajoutant ou retirant des mots clés. ArtHub s'appuie pour cela sur l'IA de Stable Diffusion. Un système de vote et de partage sur les réseaux sociaux est également en place.

FlowGPT, le spécialiste de ChatGPT

Là encore, son nom résume à lui seul la vocation de cette plateforme. FlowGPT est essentiellement dédiée aux commandes ChatGPT. La nature de son catalogue en accès libre s'en ressent. La génération d'images est beaucoup moins présente que dans les précédentes places de marché. Il est, en revanche, davantage question de marketing (SEO, social media, e-mailing...), de recherche d'emploi ou de génération de code informatique. FlowGPT intègre un module de chat pour favoriser l'échange d'invites. La plateforme organise également des battles de prompts.