Databricks lève 500 millions de dollars de plus pour assouvir son appétit

L'opération qui valorise la data platform 43 milliards de dollars va permettre à la société de San Francisco de poursuivre sa stratégie de croissance externe.

Editeur d'une data platform orientée intelligence artificielle, Databricks boucle une levée de fonds de série I à hauteur de plus de 500 millions de dollars. L'opération valorise la société de San Francisco pas moins de 43 milliards de dollars. Mené par T. Rowe Price Associates, elle implique plusieurs investisseurs historiques, dont Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Clear Bridge Investments. Elle est aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux entrants parmi lesquels Capital One Ventures ou encore Nvidia. Objectif affiché par la société : accélérer sa R&D tout en décuplant sa croissance au niveau mondial.

Fondée en 2013 par les créateurs d'Apache Spark, Databricks allie stockage des données et analytics en une plateforme unique conçue pour bâtir des applications d'IA. Une organisation l'utilisera pour traiter, transformer et explorer de grands volumes de données à travers des modèles d'apprentissage automatique. Databricks propose un environnement de traitements hautement distribué de type ETL (pour extract, transform and load). Baptisé lakehouse, il permet de stocker des Po de données structurées, semi-structurées ou non structurées. La plateforme prend, par ailleurs, en charge les outils de business intelligence, l'analytique SQL et des bibliothèques populaires de machine learning tels que PyTorch et TensorFlow.

Le tour de table intervient alors que Databricks enregistre un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023 (clos au 31 juillet), en hausse de 50% d'une année sur l'autre. Une progression qui représente la plus forte croissance trimestrielle de son histoire. L'entreprise compte plus de 10 000 clients à travers le monde, parmi lesquels 300 enregistrant un revenu annuel supérieur à 1 million de dollars.

A la différence de son principal concurrent Snowflake, Databricks ne mise pas directement sur sa data platform pour entraîner, tester et déployer les large language model (LLM). L'acteur a choisi d'acquérir une solution tierce pour réaliser cette tâche. Il s'agit de MosaicML. L'opération a été bouclée en juillet 2023 pour un montant estimé à 1,3 milliard de dollars. L'offre de MosaicML s'articule autour d'un système d'orchestration pour exécuter l'entrainement et l'inférence de gros modèles de machine learning et de deep learning.

"Grâce à cette acquisition, nous sommes en mesure de fournir à nos clients la possibilité d'utiliser leurs propres données stockées dans le Databricks Lakehouse pour former et déployer des LLM […]. La combinaison de MosiacML et de notre Lakehouse a pour but de fournir la meilleure plateforme d'IA générative de sa catégorie", indique Ali Ghodsi, co-fondateur et PDG de Databricks.

Grâce à sa nouvelle levée de fonds, Databricks devrait poursuivre sa stratégie de croissance externe et mettre la main sur d'autres technologies susceptibles de compléter son offre.