Les investisseurs ont voté : Deepki sera la prochaine licorne de la French tech

Les représentants de Side Capital, Evolem, XAnge, Cathay Innovation, Serena, Headline, Revaia et Founders Future ont composé le jury.

En septembre, les journalistes du monde entier décideront qui de Lamine Yamal ou d'Ousmane Dembélé remportera le Ballon d'or. Au JDN, le vote qui nous intéresse vraiment n'est pas celui-là, mais plutôt le vote de la prochaine licorne de French tech. Et selon les investisseurs, Deepki, qui a développé une plateforme SaaS de gestion de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, sera la prochaine start-up française à atteindre une valorisation symbolique d'un milliard de dollars.

Pour organiser ce petit concours, nous avons sollicité plusieurs fonds d'investissement, en leur demandant de nous transmettre leur top 5 des start-up françaises les plus susceptibles d'atteindre, selon eux, le statut de licorne en premier. A noter que le positionnement des entreprises plébiscitées possède son importance : une première place rapporte cinq points, une deuxième place rapporte quatre points et ainsi de suite. Les représentants de Side Capital, Evolem, XAnge, Cathay Innovation, Serena, Headline, Revaia et Founders Future ont composé le jury.

La fintech/assurtech plébiscitée

C'est donc Deepki qui a eu les faveurs des votants avec huit points. La scale-up, qui avait levé 150 millions d'euros en 2022, a notamment enregistré une croissance de 25 % de ses revenus annuels récurrents en 2024. Un sacre d'autant plus légitime que les investisseurs qui l'ont plébiscitée ne comptent pas l'entreprise dans leur portefeuille.

Les futures licornes françaises selon les investisseurs Rang Entreprises Nombre de points Votants 1 Deepki 8 XAnge, Revaia 2 Homa Games 7 Headline, Revaia 2 Photoroom 7 Headline, Revaia 4 Swan 6 Evolem, Serena 5 Bioptimus 5 Cathay Innovation, Headline 5 Brevo 5 Revaia 5 Inato 5 Cathay Innovation 5 Malt 5 Serena 5 Raidium 5 Founders Future 5 Weglot 5 Side Capital

Derrière Deepki, Homa Games et Photoroom arrivent à égalité en deuxième position avec sept points chacun. Le premier est spécialisé dans la création et publication de jeux sur mobile tandis que le second a développé un outil de retouche d'images par intelligence artificielle. Juste après ce duo, on retrouve le spécialiste du banking as a service Swan, qui a obtenu six points. Au total, 32 start-up ont été citées. Parmi elles, on compte sept fintechs/assurtechs, secteur le plus représenté (Trustpair, Agicap, PayLead, Weefin, Neat, Descartes Underwriting et Swan).

A noter que les investisseurs avaient la possibilité d'inclure dans leur sélection des entreprises présentes dans leur portefeuille. Ce vote permet ainsi de mieux cerner les start-up sur lesquelles les fonds placent leurs plus grands espoirs au sein de leur écurie. Par exemple, bien que Serena ait participé aux tours de table de Pretto, iBanFirst ou H Company, le fonds mise en priorité sur Malt, Electra et Descartes (dans cet ordre). De son côté, Cathay Innovation privilégie Bioptimus, Nabla, Flowdesk et Aqemia (également dans cet ordre), plutôt qu'Alma ou Beem.

Le détail des votes est accessible via ce lien.