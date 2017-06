Le haut-parleur Apple pour la maison connectée déjà en production ?

Apple pourrait présenter son enceinte intelligente au public lors de sa conférence WWDC qui se déroule du 5 au 9 juin. Un haut-parleur siglé HomeKit ?

Apple a démarré la production d'un haut-parleur connecté fonctionnant avec son assistant vocal intelligent Siri, selon Bloomberg. Il pourrait être siglé HomeKit, comme son système de pilotage de la smart home. Les utilisateurs de cet appareil pourront lui demander pêle-mêle de jouer leur morceau de musique préféré, de leur donner les dernières informations, la météo ou encore l'heure de leur prochain rendez-vous. Le groupe pourrait présenter ce nouvel objet connecté à la WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, qui se déroule à San Jose aux USA du lundi 5 au vendredi 9 juin. Il serait testé en secret par les salariés de la multinationale depuis plusieurs mois.

Ce haut-parleur HomeKit vise à concurrencer Google Home et la gamme Echo, les appareils domotiques sortis par les deux principaux concurrents de la firme à la pomme sur ce nouveau marché, Alphabet et Amazon. Mais contrairement à ses compétitrices, les enceintes d'Apple seraient dotées d'un son virtuel surround qui donne un meilleur rendu à l'oreille, affirment les sources proches du dossier citées par l'agence de presse.

Cette enceinte intelligence sera un hub pour le système domotique d'Apple, HomeKit. Ses futurs utilisateurs pourront commander à distance leurs ampoules intelligentes, leurs serrures connectées et la fermeture automatique de leurs volets roulants en adressant quelques phrases à leur haut-parleur. Contrairement à ses concurrents Echo et Google Home, qui ne peuvent piloter que de rares produits et services d'Apple, le futur bébé le la firme de Cupertino sera compatible avec l'ensemble de son écosystème et notamment son service de streaming musical payant Apple Music. La multinationale garde ainsi la main sur sa clientèle de fans. Mais elle souhaite bâtir un écosystème plus large et laissera donc des développeurs tiers construire des services accessibles sur son haut-parleur.

Le PDG d'Apple Tim Cook espère à travers ce nouvel appareil multiplier par deux le chiffre d'affaires du groupe lié à ses activités de services d'ici 2020, passant de 24 milliards de dollars à 48. Ce haut-parleur intelligent sera catégorisé dans la gamme "autres produits" de la marque à la pomme, avec l'Apple Watch, l'Apple TV et les écouteurs AirPods. Elle a généré au total 11 milliards de dollars de revenus en 2016.