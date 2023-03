XXII lève 22 millions d'euros pour sa croissance dans l'IA

Avec cette série A, la deep-tech française d'analyse vision par intelligence artificielle XXII accélère ses déploiements, en particulier à l'étranger, pour porter son chiffre d'affaires à 10 millions d'euros d'ici à deux ans.

La deep-tech française d'analyse vision par intelligence artificielle XXII (prononcer twenty-two) annonce lever 22 millions d'euros pour sa première série A. Ce financement se compose de 16,7 millions d'euros levés en equity et d'un peu plus de 5,3 millions d'euros obtenus par des aides de Bpifrance et par des prêts bancaires.

Le tour de table est mené par Bpifrance. Ont également participé "le fonds de la SNCF, le plus gros opérateur de caméras en Europe avec des dizaines de milliers de caméras sur le réseau et dans les gardes, le fonds de Bouygues, le plus important intégrateur de caméras dans les villes et sites privés en Europe, le fonds de Xavier Niel, qui prouve l'attractivité technologique dans les réseaux, et celui de Pauline Duval, actionnaire historique à la tête du groupe immobilier", indique William Eldin, CEO et fondateur de XXII, avant d'ajouter le sourire aux lèvres : "Nous voulions des investisseurs qui pourraient nous aider à exécuter notre objectif de chiffre d'affaires et c'est le cas. Nous serons dans les meilleures conditions pour être propulsés vers une série B." William Eldin avait déjà apporté 1,7 million d'euros sur ses fonds propres à la création de l'entreprise et Pauline Duval avait financé XXII à hauteur d'un million d'euros en seed en 2019.

Cette levée de fonds permet à XXII de bénéficier d'assez de fonds pour mener tous ses projets de croissance sur 24 mois et atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en revenus récurrents d'ici à deux ans. Cela va se traduire par des recrutements sur la période afin de doubler à la fois les équipes commerciales et techniques, avec des profils d'ingénieurs et de développeurs, et de constituer un bureau aux Etats-Unis où XXII déploie sa solution chez plusieurs enseignes de fast food. Une internationalisation au Moyen-Orient est également à l'étude.

Vers l'IA générative

L'ambition de XXII est de devenir les "yeux de l'informatique". Pour cela, l'entreprise axe sa stratégie sur l'excellence opérationnelle. "L'IA est clé pour optimiser les revenus de nos clients. Par exemple dans le secteur du fast food, il y a 60% d'erreurs dans les commandes effectuées en drive, indique William Eldin. Les caméras connectées peuvent, par analyse en computer vision, mettre en lien une voiture avec une commande et sa réalisation en cuisine, afin d'envoyer une alerte si la commande n'est pas complète."

Pour la deep-tech d'analyse vision par intelligence artificielle, l'arrivée de ChatGPT représente une superbe avancée. Et William Eldin d'analyser en conclusion : "Nous avons essayé d'entraîner nos bases de données avec et les performances ont bien été multipliées. La computer vision est toutefois la technologie d'intelligence artificielle la plus lourde par ordinateur, l'IA générative ne sera pas concrétisable pour cet usage avant deux ou trois ans car cela imposerait aux clients d'acheter des serveurs énormes qui ne justifieraient pas le ROI. Mais nous sommes bien dans la course."