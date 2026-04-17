Ces trois cases ne sont jamais préremplies dans la déclaration de revenus alors qu'elles réduisent l'impôt sur le revenu des contribuables

Les contribuables ont reçu une déclaration de revenus préremplie par le fisc. Néanmoins, ils doivent eux-mêmes remplir certaines cases pour bénéficier d'une réduction d'impôt à laquelle ils ont le droit.

Un coup de pouce pour 41,5 millions de contribuables. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) vient de mettre en ligne sa notice d'aide pour remplir sa déclaration de revenus. Ce document de 40 pages est destiné à aider les foyers fiscaux qui doivent déclarer aux impôts les revenus qu'ils ont perçus au cours de l'année 2025.

Certes, l'administration fiscale connait déjà une bonne partie des ressources empochées par les contribuables. Ces informations apparaissent alors automatiquement dans la déclaration préremplie C'est notamment le cas des salaires, des pensions de retraite ou des allocations dont les montants sont directement transmis au fisc par les employeurs, les caisses de retraite ou les organismes (comme la CAF) qui versent ces sommes.

Cependant, la DGFIP ne sait pas tout ! Certaines cases de la déclaration de revenus ne sont donc pas préremplies par le fisc. Or, elles sont importantes car elles permettent souvent aux contribuables de bénéficier de crédits ou de réductions d'impôt. Ces avantages fiscaux sont parfois liés à des dépenses effectuées par les contribuables entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025. Puisque le fisc ne connaît pas ces sommes, c'est donc aux contribuables de les déclarer.

C'est par exemple le cas des dons effectués par les contribuables. Des millions de Français font des dons chaque année à diverses associations et organismes. Sauf que la DGFIP ne sait pas qui a donné quoi. Les contribuables doivent donc déclarer ces dons eux-mêmes. Toutefois, selon les causes auxquelles le contribuable a fait un don, les montants doivent être mentionnés dans différentes cases.

La case 7UD sert à déclarer les dons faits à des associations établies en France qui apportent repas, hébergement ou soins à des personnes démunies, comme les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire ou les associations d'aide aux victimes de violence domestique. Pour un tel don, le contribuable peut prétendre à une réduction d'impôt correspondant à 75% du montant versé. Les sommes versées du 1ᵉʳ janvier au 13 octobre 2025 doivent être indiquées dans la case 7UD tandis que celles versées après le 14 octobre 2025 doivent être inscrites dans la case 7UQ.

La réduction à 75% s'applique dans la limite de 1 000 euros par an pour les dons effectués avant le 14 octobre 2025. Pour les versements réalisés à partir du 14 octobre 2025, le plafond est porté à 2 000 euros. Au-delà de ces seuils, la part excédentaire offre une réduction d'impôt de 66%.

La case 7UF concerne les organismes d'intérêt général et les associations reconnues d'utilité publique (Fondation de France, Fondation du patrimoine, Ligue contre le cancer, Téléthon, Sidaction, etc). La réduction d'impôt correspond à 66% des montants déclarés. Cette case sert également à mentionner les dons fait aux candidats à des élections, dans la limite de 4 600 euros pour une même élection (municipale, présidentielle, etc).

Les dons pour financer la restauration d'édifices religieux ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75%, dans la limite de 1 000 euros, soit une réduction maximale de 750 euros. Cet avantage est accordé si le ou les bâtiments religieux concernés se situent dans une commune de moins de 10 000 habitants en France métropolitaine ou de moins de 20 000 habitants dans les communes d'outre-mer. Ils doivent être indiqués en case 7UJ.

Les dons faits à un parti politique se déclarent en case 7UH. Deux plafonds s'appliquent : 7 500 euros par personne et par an, et 15 000 euros par an et par foyer fiscal. La réduction d'impôt équivaut à 66% de la somme versée.

La plupart du temps, les organismes, associations et partis politiques envoient un relevé fiscal aux contribuables qui leur ont fait un don. La DGFIP demande de conserver ces justificatifs pendant 3 ans en cas de contrôle fiscal.