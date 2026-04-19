Si ce détail apparaît au moment de payer avec une carte bancaire, arrêtez l'achat et appelez la police

Attention à votre carte bancaire. En station-service, un piège discret peut cloner votre carte et provoquer des débits inattendus sur votre compte.

C'est l'histoire d'un braquage invisible qui coûte chaque année près d'un milliard de dollars aux Américains. Les braqueurs ne s'attaquent pas aux banques ou aux fourgons blindés. Ils opèrent en silence, infiltrant des terminaux de paiement et des distributeurs de billets. Leur arsenal ? Des boîtiers et puces discrètes et des micro-caméras cachées qui permettent de scanner et copier les données bancaires de centaines de milliers de clients.

Skimming, c'est le nom de cette méthode, un anglicisme tiré du verbe 'to skim', soit effleurer en français. Concrètement, les escrocs installent un appareil sur le lecteur de carte pour copier les informations de la bande magnétique. Ces données sont ensuite encodées sur de fausses cartes, utilisées pour retirer de l'argent ou effectuer des paiements.

Les services secrets américains ont annoncé en début d'année avoir mené une opération exceptionnelle pour endiguer ce fléau et démanteler les réseaux criminels. En France ce phénomène existe aussi, mais le mode opératoire des criminels diffère aussi.

Aux Etats-Unis, des escrocs entrent dans un magasin, placent un skimmer sur un terminal de paiement et repartent en douce. "En France, ce phénomène précis ne semble pas avoir été observé", confie Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur de Signal Arnaques. Ici, le skimming a plutôt lieu sur des terminaux de paiement dans des lieux publics, par exemple à des stations-service. "Sur les pompes à essence, les appareils peuvent être un peu anciens et manquer de contrôle, ce qui en fait un point faible identifié par les escrocs", ajoute–t-il.

Une vulnérabilité qui se confirme dans les chiffres officiels. D'après l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, les cas de skimming recensés ces dernières années ont presque concerné exclusivement des distributeurs automatiques de carburant. En 2023, par exemple, seules trois attaques ont été identifiées en France et toutes sur ce type d'équipement. En 2018, 207 attaques étaient recensées.

Le principal problème : ces fraudes sont particulièrement difficiles à détecter pour les victimes. Comme le souligne Jean-Baptiste Boisseau, "le but est de cloner la carte sans que la personne s'en aperçoive : le client récupère sa carte normalement, et c'est par la suite qu'il découvre des débits qui ne correspondent pas à ses achats".

Malgré cette discrétion, certains indices peuvent permettre de repérer une tentative de fraude, estime l'Institut national de la consommation. Il recommande de rester attentif à l'état du lecteur de carte avant toute utilisation. Un boîtier mal fixé, une fente qui bouge ou un dispositif inhabituel doivent alerter. Dans ce cas, mieux vaut éviter d'insérer sa carte et privilégier un autre terminal ou le sans-contact.