Arnaque au colis vide sur Vinted : "J'ai inventé une technique imparable pour ne plus me faire avoir"

L'arnaque au colis vide peut faire perdre de l'argent aux vendeurs comme aux acheteurs, entre litiges, remboursements contestés et ventes sacrifiées. Un vendeur révèle une méthode simple pour déjouer la fraude et sécuriser chaque transaction.

On dirait le début d'une mauvaise blague. Entre février et mars 2026, Steve voulait vendre quelques comics sur Vinted. Cinq transactions qui auraient pu lui rapporter au moins 400 euros. Mais la belle opération s'est transformée en série noire. Les cinq clients se sont tous plaints : chaque colis est arrivé quasiment vide. Au lieu des cinq à dix comics attendus, ils n'en reçoivent qu'un ou deux.

"Depuis plus d'un mois maintenant, certains de mes acheteurs ne reçoivent que 10% de leur commande", écrit le vendeur désabusé sur le réseau social Reddit. Sans comprendre ce qu'il se passe, Steve perd à la fois ses bandes dessinées et une bonne partie des 400 euros espérés.

C'est ce que l'on appelle l'arnaque au colis vide, technique qui consiste à retirer le contenu d'un carton pour faire croire qu'il a été expédié vide. Qui de l'acheteur ou du transporteur est l'arnaqueur, difficile à dire. Il n'en reste pas moins que les témoignages de vendeurs désabusés se multiplient, et beaucoup cherchent à se protéger. Dans les commentaires, un homme en est fier : il a trouvé la solution.

Pascal Mugen est un passionné de retrogaming (jeux vidéo anciens). Sur Vinted, ce vendeur expérimenté, avec plus de 400 ventes à son actif, propose "principalement de l'électronique et du jeu vidéo. Généralement, ce sont des colis avec des valeurs marchandes élevées." Utilisateur de la plateforme depuis "le tout début en France", il a dû s'adapter après quelques mauvaises expériences.

"Parce que j'ai eu quelques problèmes avec des clients et que j'ai lu des histoires sur Reddit, j'ai décidé de blinder mes colis", résume-t-il au JDN. Objectif : sécuriser son carton avec quelques éléments identifiables qui prouveront que le colis a été ouvert après l'envoi.

Pour les colis avec une forte valeur, il applique une technique bien rodée : "Je sécurise mes colis avec un ruban adhésif personnalisé. En plus d'être très résistant, il est impossible pour un acheteur malhonnête d'ouvrir le colis, retirer le produit et refermer le carton sans que cela ne se voie."

Une astuce à dix euros qui lui a sauvé une vente il y a six mois. "Un acheteur prétendait que le colis était arrivé vide. Vinted lui a donc demandé d'envoyer des photos ou des vidéos du colis vide. Problème : sur les photos, on voyait bien que le ruban adhésif n'était pas le même. L'acheteur l'avait refermé avec un scotch générique."

Pascal Mugen a dû prendre un malin plaisir à envoyer une vidéo de l'emballage du carton qui montre bien que le ruban adhésif personnalisé n'était pas le même." Filmer l'emballage du colis, c'est d'ailleurs sa deuxième technique pour prouver sa bonne foi. Mais là encore Pascal Mugen ne se contente pas de filmer simplement.

"Pour garantir l'intégrité de la vidéo, je filme l'intégralité de l'emballage sans aucune coupure. Afin de prouver que la vidéo n'a pas été modifiée par un montage, je place un chronomètre à côté du colis et diffuse une musique en fond pour démontrer la parfaite continuité du processus", confie-t-il.

Dernière protection : "J'emballe le carton dans un sac opaque bien scotché pour empêcher que l'on ne puisse reconnaître le contenu depuis l'extérieur." Un petit carton contenant un téléphone est par exemple facilement identifiable selon lui.

Un mode opératoire contraignant, qu'il regrette de mettre en place : "Je trouve vraiment dommage qu'il faille en arriver à de telles extrémités pour se protéger de personnes malhonnêtes."

Un mode opératoire contraignant motivé aussi par la perte de confiance de Pascal Mugen dans l'arbitrage des plateformes de seconde main. "Dans 95% des cas, Vinted donne raison à l'acheteur qu'il soit honnête ou non". Un chiffre qui revient souvent sur les réseaux sociaux, sans que l'on puisse vraiment le vérifier. Contactée par la rédaction pour savoir si effectivement Vinted favorise les acheteurs aux vendeurs, l'entreprise lituanienne ne nous avait pas répondu au moment de la publication de l'article.