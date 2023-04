A la Holberton School, un professeur nommé ChatGPT

Fin 2022, la Holberon School, qui prépare aux métiers du numérique, a décidé d'intégrer ChatGPT dans sa méthode d'enseignement.

Chez les étudiants et les professeurs, ChatGPT a été perçu d'une manière bien différente. Pour faire simple, il est vu comme un formidable allié pour les premiers et comme un véritable casse-tête pour les seconds. Mais sans doute qu'à la Holberon School, on considère cette vision comme beaucoup trop simpliste, voire erronée. Dans cette école qui prépare aux métiers du numérique, le chatbot d'OpenAI constitue une aide à la fois pour les étudiants et pour l'équipe pédagogique.

Depuis fin 2022, cette école créée en 2015 à San Francisco et qui compte cinq campus en France a intégré ChatGPT, et plus largement l'intelligence artificielle, dans sa méthode d'enseignement. Une décision logique selon son CEO, Julien Cyr : "C'est l'avenir donc autant faire avec. Quoiqu'il arrive, les élèves vont l'utiliser, et on ne peut pas combattre cela".

A la Holberton School, les étudiants travaillent seuls sur leurs projets, même si l'entraide est importante. L'équipe pédagogique ne dispense pas de cours traditionnel mais elle délivre des instructions et elle peut aider les élèves dans la réalisation de leurs projets. Avec ChatGPT, les professeurs peuvent se libérer des tâches chronophages et se concentrer pleinement sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour aider les étudiants.

Mais ChatGPT est surtout utilisé par les élèves. Notamment pour "coder, développer des logiciels, optimiser du code ou tout simplement pour synthétiser des documents" confie Julien Cyr. "L'adoption de l'intelligence artificielle par les élèves a été très rapide. Il n'y a pas un étudiant qui n'a pas une fenêtre ouverte sur un site d'IA."

Une chartre pour garantir une utilisation éthique de l'IA

L'intelligence artificielle reste cantonnée malgré tout à un rôle d'assistant : "Si les étudiants bloquent sur un exercice, alors ils utilisent ChatGPT. Mais ils ne lui demandent pas de trouver directement la réponse, simplement de contourner le problème". Les élèves de la Holberton School sont prévenus, il faut "se montrer responsable" dans l'utilisation de l'IA. "Si on triche, on triche vis-à-vis de soi-même".

Dans cette optique, les étudiants doivent signer la Holberton-Turing, l'équivalent du serment d'Hippocrate pour les informaticiens. Cette charte prône une IA au service de l'humain. "Les modèles d'intelligence artificielle évoluent très vite, c'est pourquoi la pédagogie reste très importante. Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir raison sur la machine".

Si les étudiants continuent "de faire preuve de discernement", Julien Cyr ne voit aucun obstacle à l'utilisation de ChatGPT. "Il fallait prendre une position. On a décidé de les encourager à utiliser ChatGPT, même si le système éducatif y est un peu réfractaire". Lucide, le CEO de la Holberton School estime que l'IA n'est qu'au début de sa révolution : "Ce changement est inéluctable, mieux vaut l'accompagner que de lutter contre".